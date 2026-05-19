バング＆オルフセン×フラグメント　黒のヘッドホンやスピーカーなど発売

デンマーク発のオーディオブランド「バング＆オルフセン（Bang & Olufsen）」が、藤原ヒロシが手掛ける「フラグメント（fragment design）」とのコラボレーションを発表した。5月20日から伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージで開催するポップアップを皮切りに販売し、6月3日から阪急メンズ大阪 1階 メインステージで、7月1日からは岩田屋本店本館 1階 KIRAMEKI BOARDで実施するポップアップで展開。5月27日からは、一部商品をバング＆オルフセン表参道店と公式オンラインストアで取り扱う。

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コラボでは、フラグメントならではのモノクロームのブラックと、バング＆オルフセンの精密に削り出されたアルミニウムを融合。ブランド初の試みとして、高度に専門化した陽極酸化処理と手作業による研磨工程により、液体のような光沢のある仕上げを施した。ポータブルBluetoothスピーカー「Beosound A1」（6万4000円）、ヘッドホン「Beoplay H100」（31万円）、建築的なフォルムの壁掛けスピーカー「Beosound Shape」（111万9700円）、ブランドを代表するCDプレーヤー「Beosound 9000」（1099万200円）の全4型をラインナップする。

藤原はコラボについて「1990年代、『Master Link』のシステムを自宅に取り入れたかったのですが、ワイヤーが見えないように綺麗に設置するために家を設計しました。それ以来、自然と“オーディオといえばバング＆オルフセン”、という存在であり続けています。今回こうして一緒に何かを作れるのは特別な思いがあります」と想いを語っている。

◾️ポップアップ

・伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージ

開催期間：2026年5月20日（水）〜5月26日（火）

・阪急メンズ大阪 1階 メインステージ

開催期間：2026年6月3日（水）〜6月9日（火）

・岩田屋本店本館 1階 KIRAMEKI BOARD

2026年7月1日（水）〜7月7日（火）