サンプラザ中野くんの後輩・小島よしおをフィーチャー！爆風スランプ、結成直後に制作した楽曲「ええじゃないか」を音源化

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爆風スランプが結成直後、最初に制作した未発売楽曲「ええじゃないか」を5月27日に「よしおと爆風の、ええじゃないか盆踊り～武道館で編」としてデジタルリリースする。

■「爆風スランプさんと一緒に歌えるなんて感無量ピーヤです！」（小島よしお）

今回初の音源化に伴い、サンプラザ中野くんの大学の後輩でもあり、交流のある芸人、小島よしおをフィーチャーし、楽曲を制作。

“ええじゃないか！”“そんなの関係ねぇ！”と叫びながら、ネガティブをポジティブへ。世の中の不安を祭りに変え、八丈太鼓のビートで踊り、騒ぎ、笑い飛ばしたい。そんな想いが詰まった楽曲に仕上がっている。

この楽曲のMVもリリース日の5月27日0時に公開される。

なお、爆風スランプは8月11日に35年ぶりとなる日本武道館公演『爆風スランプ 2026 LIVE at 日本武道館～歌え、大きな玉ねぎの下』を開催する。

■リリース情報

2026.05.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「よしおと爆風の、ええじゃないか盆踊り～武道館で編」

■【画像】MVのメイキング写真

■【画像】「よしおと爆風の、ええじゃないか盆踊り～武道館で編」の配信ジャケット

■関連リンク

爆風スランプ OFFICIAL SITE

https://www.bakufu-slump.com/