Kis-My-Ft2玉森裕太ドラマ『マイ・フィクション』主演決定！予測不能なサスペンスラブストーリーに「人間って本当に面白い」

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Kis-My-Ft2玉森裕太が主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系の日10ドラマ『マイ・フィクション』が7月5日より放送されることが決定した。

■目が覚めると、自分だけが忘れられた!?玉森裕太が激変した日常に翻弄される主人公に

今作は、平和な町で平凡に暮らす男の身に起きた、「記憶」にまつわる不可思議な物語。ある日、事故に遭った主人公が目を覚ますと、他人になりすまされ、さらに、愛する妻や同僚からも忘れ去られている…という衝撃の展開から始まる。自分が生きてきた人生や、相手との関係性を定義する「記憶」。しかし、もしそれが相手の記憶と異なっていたり、記憶そのものがなくなってしまったら…。自分自身の存在や、周りとの関係性を、どうすれば証明できるのか？ もし記憶がなくなったら、自分が確かに感じた愛すらも、なかったことになってしまうのか…？ 激変した日常に翻弄される主人公を中心に、自分自身の存在とはなにか、愛は“失われた記憶”を超えることができるのかを問いかる。

主演を務めるのは、『NICE FLIGHT!』（2022年）以来4年ぶりのテレビ朝日系ドラマ出演となる玉森裕太。Kis-My-Ft2のメンバーとして活躍するだけでなく、数々の映画やドラマでたしかな存在感を放ってきた玉森が、不可解な状況に巻き込まれる複雑な役どころに挑む。果たして、主人公を待ち受ける運命とは…？ 一筋縄ではいかないキャラクター像を、玉森がどのように表現するのか注目だ。

主人公の伊川正樹は、事件件数ゼロ・連続1,100日達成を誇る、平和すぎる町「森沼ネクスタウン」で暮らす平凡な男。老人ホームで介護士として働きながら、結婚6年目を迎えた愛する妻・真弓と、ペットの文鳥・ピョートルと、幸せな毎日を送っている。穏やかで優しい性格の伊川は、職場の同僚やご近所さんとの関係も良好。温かい人々に囲まれながら、平穏無事な日々を過ごしていた。そんなある日、伊川は転落事故に遭い、意識不明に。1週間後、ようやく目を覚まし急いで自宅に戻ると、なんとそこには、自分になりすまして暮らす他人の姿が…！ さらに、同僚やご近所さん、妻の真弓すらも彼のことを覚えていないようで…。幸せな日常から一変、不可解な状況に追いつめられる伊川。彼の身に一体何が起こったのか!? やがてそこには、衝撃の真実が隠されていることが明らかになりーー。

記憶に隠された真実をめぐる、予測不能なサスペンス・ラブストーリー『マイ・フィクション』に期待しよう。

■玉森裕太 コメント

■番組情報

ABCテレビ・テレビ朝日系『マイ・フィクション』

07/05（日）スタート 毎週日曜22:15～

放送終了後、TVerで見逃し配信

(C)ABCテレビ

■関連リンク

番組サイト

https://www.asahi.co.jp/myfiction/

■【画像】玉森裕太主演ドラマ『マイ・フィクション』写真