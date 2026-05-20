5月末で活動終了する嵐の二宮和也（42）が19日、都内でプライムビデオ「シークレットNGハウス Season2」のイベントに出席した。3月から全国5都市を回り、31日の東京ドームで締めくくるラストツアーについて言及した。

番組は、お笑いコンビ「オードリー」若林正恭（47）とMCを務める心理戦バラエティーの第2弾で、22日配信開始。前作からパワーアップした内容にちなみ「パワーアップしたこと」を聞かれ「体力」と答えた。

それを感じたのはラストツアーだという。17日に大阪公演を終えたばかり。個人では俳優業に加えてネットフリックスのWBCスペシャルサポーターを務め、北海道公演翌日に米マイアミに旅立って中継に出演するなどハードスケジュールだった。「大阪（公演）以外、日帰りで次の朝から働いてる」と公演終了後、息つく間もなく次の仕事に取り組んでいることを明かした。

そんな中、大阪公演後は「みんなで（夜）12時くらいまで食事した」とメンバーと至福の時間を過ごしたことも明かした。だがそれも「次の日（朝）6時に起きて朝イチの飛行機で帰って働いてる」と大忙し。「自分が一番びっくり。“忙しいでしょ今”って言われるんですけど、そのテンションじゃないくらい忙しい」と苦笑い。

ブランクも何のその。「（ツアーが）5、6年なくなっていたので心配していたんですけど、やってみると意外と大丈夫」と、手応えは十分。ファンの存在も大きく「声援って素晴らしい。声援がなければこんなに歌って踊ってないだろうな」と改めて感謝した。

メンバーの体力向上も語りつつ、変わらぬ仲の良さもうかがわせた。「大阪から朝イチで帰るときは翔ちゃん（櫻井翔）も一緒だった。皆それぞれ、その（ツアーの）間働いている。働いてないのはリーダーくらい」と、大野智（45）に愛あるイジリをさく裂。

残すは31日の東京ドームのみ。「ファイナルまで走り抜けて」と司会が水を向けると「ありがとうございます」と力強くコメント。パワーアップした体で、最後まで全力でファンに幸せを届ける。 （糸賀 日向子）