チームがSNS更新

カーリング女子で五輪2大会連続メダルのロコ・ソラーレが、韓国に遠征している。サードの吉田知那美が3月末で退団してから2か月足らず。チームの最新情報にファンの注目が集まった。

ロコ・ソラーレ事務局のインスタグラムやXは18日、「韓国遠征中です！」としてスキップ・藤澤五月らの写真を公開した。

サードでチームを支えてきた吉田知は3月末で退団。その後、チームの公式サイトで6月7日開幕の日本選手権（横浜BUNTAI）で、世界選手権に続き小穴桃里がプレーし、昨季同様にロコ・ステラから松澤弥子が合流すると発表していた。

ロコのSNS投稿にも、日本代表ではなくロコのユニホームを着た小穴と松澤が写っており、ファンの視線が集まった。

「小穴さんもいるんですね」

「小穴桃里ちゃんが、ロコ・ソラーレのユニフォームでの練習を披露してくれました、似合います」

「ロコソブルーを着ている小穴選手は初めて見る気がします」

「応援してます〜 ロコの皆さんファイト」

ロコは2022、23年と日本選手権を連覇。24年はSC軽井沢クラブ、25年はフォルティウスが制しており、3年ぶりの日本一を狙う。



（THE ANSWER編集部）