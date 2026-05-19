『みんなのバイク』は、みなさまの愛車を紹介させていただくページです。

編集部がイベント会場などにお邪魔して、あなたの愛車を撮影いたします。

今回の撮影会場は、4月4日（日）に三重県・志摩オートキャンプ場で開催された「SCRAMBLER

THE LAND OF JOY 2026」。ドゥカティジャパンが主催するコミュニティイベントで、人気モデル・スクランブラーシリーズの世界観“LAND OF JOY”を体感しながら、全国のオーナー同士が交流を深められる特別な催しです。

そんな「SCRAMBLER THE LAND OF JOY 2026」に集まったスクランブラーオーナーさんたちに協力していただき、モトメガネ撮影会を行いました。

撮影のほか、スクランブラーシリーズの魅力や楽しみ方、カスタムパーツなどについてオーナー目線でのコメントもいただきました。軽くてパワフル、そして足つきもいいSCRAMBLERシリーズが気になる人、これから購入を検討している人はぜひ参考にしてください。

それでは各車両の写真と、オーナーさんのコメントを紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：SZK

年齢：30代

バイク歴：3～5年

車両：ドゥカティ スクランブラー Sixty2

排気量：251cc～400（400クラス）

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

SCRAMBLERの購入を決めた一番の要素は？

まずはデザインとオレンジのカラーリングです。Sixty2は現行モデルではありませんが、400㏄クラスということもあって軽い（乾燥重量167㎏／車両重量183㎏）ところですね。

以前に乗っていた車両は？

ヤマハ・SR400（ファイナルエディション）です。

比較検討した車両は？ 現在のSCRAMBLERを選んだポイントは？

SZKさん（左）と姉のちゃんかえさん。ヘルメットにおそろいの「Scrambler」ロゴをペイント

トライアンフ・スクランブラーです。姉がドゥカティ・スクランブラーSixty2のブルーに乗っていたので色違いのおそろいにしました。

ちゃんかえさん（姉）のスクランブラーSixty2。現在はグリーンのスクランブラーフルスロットルに乗っている

数あるバイクの中でSCRAMBLERスタイルに惹かれた理由は？

オシャレなデザインと乗りやすさ。カッコよさとかわいさがどっちもあるバイクだと思います。車体のオレンジに合わせてファッションもヘアカラーもオレンジにしました。

他メーカーのSCRAMBLERではなくDUCATIを選んだ理由は？

カラフルさとかわいいデザイン。関連グッズもかわいいですよね。あと、女性で乗っている人が少ないことも理由の1つです。

愛車に乗っていて一番楽しいと感じる瞬間は？

エンジンをかけた瞬間！

写真を撮るとき！

お気に入りのポイントは？

フロントカウルの形状が気に入っています。あとはシート後ろの「DUCATI」ロゴ。後続車にドヤれます笑。

ビギナーからベテランまで、SCRAMBLERシリーズが支持される理由は…？

モトメガネが取材した「LAND OF JOY」会場には、多くのスクランブラーオーナーが集まりました。ビギナー、女性から、数々のバイクを乗り継いだベテランライダーまで広く「スタイル」「軽さ」「足つき」「伝統のL型ツインエンジン」「どこでも走れる万能性」などを支持理由に挙げていました。

また、スクランブラーシリーズは空冷L型2気筒803㏄エンジンを搭載する4つのグレードを展開。オーナーの走りのスタイル、デザインの好みに合わせて選択可能です。

【Scrambler Nightshift（ナイトシフト）】

クラシック×カフェレーサー仕様。税込159万円 【Scrambler Icon Dark（アイコン ダーク）】

Iconベースでマットブラック基調のシックな配色。税込123万円

【Scrambler Icon（アイコン）】

シリーズの基準となる王道モデル。税込138万円 【Scrambler Full Throttle（フルスロットル）】

シリーズ中もっともスポーティなモデル。153万8,000円

スクランブラーシリーズはカジュアルなスタイルでかわいらしさとカッコよさを絶妙にバランスさせたモデルです。カラーも豊富で、自分好みの一台を選べることも大きな魅力。

さらに、シート高が795mmと低く足つきもいいため、女性やビギナーでも安心して扱えます。ドゥカティがもつレーシーなイメージとは異なる魅力をもつスクランブラーシリーズ。初めて免許を取った人や初めてドゥカティに触れる人にもピッタリの一台になってくれるでしょう。