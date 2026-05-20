関西出身４人組ボーカルグループのＴＨＥ ＦＲＡＮＫ ＶＯＸ（フラボ）がこのほど、広島市中区のデイリースポーツ中国本部を訪れ、きょう２０日にリリースするアルバム「ＶＯＸ ＬＥＴＴＥＲ ２」をＰＲした。６月２７日には広島市中区のＬＩＶＥ ＶＡＮＱＵＩＳＨで２５都市を巡る全国ツアー「ＶＯＸ ＬＥＴＴＥＲ ＴＯＵＲ ２０２６ 〜あなたの街まで直送便！配達バッグパンパン便〜」の一環でライブを開催する。

４、５月に広島でライブに出演したフラボ。デイリースポーツ中国本部にやって来た４人は「広島は相性がいいと感じている。来るたびに人の温かさに触れる」と口をそろえた。

きっかけはデビュー当時から続く来広とライブでの手応え。ＭＣのＳＮＧ（シュンゴ）は「お客さんとの距離感や空気感が自分たちに合う」と実感。ラジオやフラワーフェスティバルなど出演機会も増え、自然と足を運ぶ回数が増えたという。

ボーカルのＲＹＯ（リョウ）は父が広島出身で、祖母は被爆者健康手帳を持っていたという。親戚も多く「来るだけで愛着が湧く場所」と特別な感情を明かした。また、たまたま入ったお好み焼き店の女性店主との交流も４人の“広島愛”にもつながっている。会話をきっかけに親交が生まれ、後日開催したリリースイベントにも駆けつけてくれたという。「広島の人の情の深さを感じた」と振り返った。

そして広島には、フラボが影響を受けた存在の一人、シンガー・ソングライターのＨＩＰＰＹがいる。イベントで交流が始まり、当初はあいさつ程度だったが、ライブ共演や食事を重ねる中で距離が縮まった。

“応援歌”を軸に活動してきた先輩とのツーマンライブが４月に実現。フラワーフェスティバルでＨＩＰＰＹの代表曲「君に捧げる応援歌」と、フラボの「闘う君への応援歌」のスペシャルメドレーも披露した。ボーカルのＹＡＳＵ（ヤス）は「本当にうれしかった。自分たちがやってきたことを認めてもらえた感覚だった」と喜んだ。

２０日にアルバム「ＶＯＸ ＬＥＴＴＥＲ ２」を発売。ＲＹＯは「あえてこれまでやってこなかったことにも挑戦した」と、初めてラブソングやウエディングソングを収録した。

６月６日からは全国２５都市を巡るツアーを開催。北海道以外はワンボックスカーで移動する。２７日には広島でのライブもある。メジャーデビューして４年目。２０２８年に大阪城ホール公演という目標へ向け、リーダーのＲＹＯ−ＴＡ（リョータ）は「今はまだ半分ほど。広島で得た力も糧に、一歩ずつ進みたい」と力を込めた。