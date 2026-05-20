アーセナル、22年ぶり14度目のリーグ制覇！ マンCが引き分けで最終節残して決定
プレミアリーグ第37節が19日に行われ、ボーンマスとマンチェスター・シティが対戦した。
首位に立つアーセナルと2位マンチェスター・シティの勝ち点差は「5」。マンチェスター・シティはこの試合で引き分け以下に終わると、最終節を残してアーセナルの優勝が決まる一戦となった。
試合を動かしたのはホームのボーンマス。39分に左サイドのアドリアン・トリュフェからのマイナスパスを受けたイーライ・ジュニア・クルーピが右足でゴール右へと鮮やかに決めた。ロリアンから今シーズン加入した19歳のクルーピはシーズン13得点目となり、10代選手のプレミアリーグデビューシーズンでの最多得点記録となった。
後半、マンチェスター・シティは交代カードを切りながら、まずは同点を目指すがボーンマスの守備を崩せず。アディショナルタイムの95分にアーリング・ハーランドがようやく1点を返したが、追いつくところまで。1−1の引き分けに終わった。
この結果、1試合を残してアーセナルのプレミアリーグ優勝が決定。アーセナルは2003−04シーズン以来、22年ぶり4度目のプレミアリーグ制覇、フットボールリーグ時代を含めると通算14度目のトップリーグ制覇となった。
【スコア】
ボーンマス 1−1 マンチェスター・シティ
【得点者】
1−0 39分 イーライ・ジュニア・クルーピ（ボーンマス）
1−1 90+5分 アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）
首位に立つアーセナルと2位マンチェスター・シティの勝ち点差は「5」。マンチェスター・シティはこの試合で引き分け以下に終わると、最終節を残してアーセナルの優勝が決まる一戦となった。
試合を動かしたのはホームのボーンマス。39分に左サイドのアドリアン・トリュフェからのマイナスパスを受けたイーライ・ジュニア・クルーピが右足でゴール右へと鮮やかに決めた。ロリアンから今シーズン加入した19歳のクルーピはシーズン13得点目となり、10代選手のプレミアリーグデビューシーズンでの最多得点記録となった。
この結果、1試合を残してアーセナルのプレミアリーグ優勝が決定。アーセナルは2003−04シーズン以来、22年ぶり4度目のプレミアリーグ制覇、フットボールリーグ時代を含めると通算14度目のトップリーグ制覇となった。
【スコア】
ボーンマス 1−1 マンチェスター・シティ
【得点者】
1−0 39分 イーライ・ジュニア・クルーピ（ボーンマス）
1−1 90+5分 アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）
【動画】19歳クルーピの鮮やかなゴールでシティの望み潰える
好調ボーンマスが先制🍒— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) May 19, 2026
一進一退の攻防が続いた前半
自陣からの縦に早い攻撃を
クルーピが完璧に仕上げる👏
シティは優勝が遠のく痛恨の失点💥
🏆 プレミアリーグ第37節
⚔️ ボーンマス v マンチェスター・C
📺 https://t.co/qOH34g6dmP pic.twitter.com/abzh4UQ9sE