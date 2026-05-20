アーセナル、22年ぶり14度目のリーグ制覇！　マンCが引き分けで最終節残して決定

好調ボーンマスが先制🍒



一進一退の攻防が続いた前半

自陣からの縦に早い攻撃を

クルーピが完璧に仕上げる👏



シティは優勝が遠のく痛恨の失点💥



🏆 プレミアリーグ第37節

⚔️ ボーンマス v マンチェスター・C

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