アーセナルが悲願の22年ぶりプレミアリーグ制覇！マンCのドローで１試合を残して優勝が決定、デッドヒートを制す
現地時間５月19日に開催されたプレミアリーグの第37節で、首位のアーセナルを５ポイント差で追う２位のマンチェスター・シティが６位のボーンマスとアウェーで対戦。39分の失点が重くのしかかり、後半アディショナルタイム４分にハーランドのゴールで追いついたものの、１−１のドローに終わった。
この結果、トップとの勝点差は１しか縮まらず、１試合を残してアーセナルの22年ぶり14度目の優勝が決定した。
３シーズン連続の２位だったアーセナルは、７年目を迎えたミケル・アルテタ監督の下、序盤から首位を快走。後半戦にやや失速し、一時はシティに並ばれたものの、25勝７分け５敗でデッドヒートを制した。
20年ぶりの決勝に進んだチャンピオンズリーグでは、２冠を目指し、現地５月30日に前回王者パリ・サンジェルマンと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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