◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト０―２巨人（１９日・いわき）

またしても接戦を勝ちきった。初回に平山の先頭弾と大城の適時打で挙げた２点を守り切り無失点勝利。阿部巨人１年目でリーグ優勝した２４年以来、２年ぶりの７連勝を飾った。阿部監督は「連勝もね、一つ一つの積み重ねなので。それで７連勝、たまたまできているので」とたくましさが増す選手たちをたたえた。過去１勝１敗のいわきでは、１０年７月６日の広島戦以来、１６年ぶりの白星だった。

１０日の中日戦（バンテリンＤ）で５点差で勝利して連敗を３で止めてから２点差、２点差、２点差、１点差、１点差、２点差と６試合連続２点差以内。圧倒的というよりは、しびれる状況で全員一丸となって粘り強く星を拾い、連勝街道を走る。「新しいチームを作る」と若手を多く起用。開幕前から「僅差の試合で競り勝っていくことでチームの強さって増していくから」と掲げていた通り、経験の少ない選手が勝利を良薬に大きく成長している。

７連勝のうち６試合で先制。主導権を握って鉄壁リリーフ陣につなぐ理想的な展開を作れていることも要因だ。「また１日空きますけど（２１日）神宮で締めてやりたいなと思います」。貯金を６とし、首位・ヤクルトと１・５差。地方球場では今季５戦全勝。福島の夜にさらなる追い風が吹いた。（片岡 優帆）