バンカーで絶対重要なのは砂を叩くこと！苦手なアマチュア必読
グリーンまわりの罠のひとつバンカーは、入ってしまうと打数が増える可能性が高まる。
その可能性を低くする「必ず1打で出る」、さらには「ピンに寄る」ヒントとなる打ち方やテクニックをお教えしよう。
1本の線を引き移動しながら砂を叩く
アマチュアのみなさんは、バンカー練習の機会が少なく、1番重要な「砂を叩く」ことに慣れていません。叩くことを怖がっている人も多いので、次の練習法がオススメです。
まず、1本の線を引き、体重を左足に多く乗せて構えたら、サンドウエッジのバンスでその線を上から思い切り叩く。次に、場所を少しずつ移動しながら同じ線上の砂を叩く。
これを繰り返し、砂を“ドン”と強く叩くことを覚えれば、恐怖心と不安感がなくなり、すぐに上達しますよ。
６対４、あるいは７対３の左足体重で構えて、その重心位置をキープして振る。
ミスの原因
砂を叩くことを怖がると、すくい打ちになりやすく、大ダフリやトップなどのミスが出る。
チームセリザワ直伝の練習法
「自分から見て、引いた線の左側（目標側）の砂をきれいに削り続けるのが理想。うまくできるようになったら、実際にボールを置き、同じ位置にクラブを入れる。これは芹澤プロ率いるチームセリザワ直伝の練習法です」（林）
いかがでしたか？ 砂は打つより叩くことを意識して練習をしてみましょう！
林菜乃子
●はやし・なのこ／1997年生まれ、神奈川県出身。154㎝。18年のプロテストに合格し、同年のステップアップツアーでプロ初勝利をあげた。師匠の芹澤信雄にはプロ入り前から指導を受けており、師匠ゆずりの教え上手。フリー。
構成＝小山俊正
写真＝相田克己、田中宏幸