バンカーで絶対重要なのは砂を叩くこと！苦手なアマチュア必読

グリーンまわりの罠のひとつバンカーは、入ってしまうと打数が増える可能性が高まる。

その可能性を低くする「必ず1打で出る」、さらには「ピンに寄る」ヒントとなる打ち方やテクニックをお教えしよう。

1本の線を引き移動しながら砂を叩く

移動しながら毎回同じ線上にクラブを入れて同じ量の砂を飛ばす。

アマチュアのみなさんは、バンカー練習の機会が少なく、1番重要な「砂を叩く」ことに慣れていません。叩くことを怖がっている人も多いので、次の練習法がオススメです。

まず、1本の線を引き、体重を左足に多く乗せて構えたら、サンドウエッジのバンスでその線を上から思い切り叩く。次に、場所を少しずつ移動しながら同じ線上の砂を叩く。

これを繰り返し、砂を“ドン”と強く叩くことを覚えれば、恐怖心と不安感がなくなり、すぐに上達しますよ。

体重は左足にしっかり乗せます

６対４、あるいは７対３の左足体重で構えて、その重心位置をキープして振る。

ミスの原因

砂を叩くことを怖がると、すくい打ちになりやすく、大ダフリやトップなどのミスが出る。

チームセリザワ直伝の練習法

「自分から見て、引いた線の左側（目標側）の砂をきれいに削り続けるのが理想。うまくできるようになったら、実際にボールを置き、同じ位置にクラブを入れる。これは芹澤プロ率いるチームセリザワ直伝の練習法です」（林）

いかがでしたか？ 砂は打つより叩くことを意識して練習をしてみましょう！

林菜乃子

●はやし・なのこ／1997年生まれ、神奈川県出身。154㎝。18年のプロテストに合格し、同年のステップアップツアーでプロ初勝利をあげた。師匠の芹澤信雄にはプロ入り前から指導を受けており、師匠ゆずりの教え上手。フリー。

構成＝小山俊正

写真＝相田克己、田中宏幸