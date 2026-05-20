爆風スランプが、結成直後最初に制作した未発売楽曲「ええじゃないか」を、「よしおと爆風の、ええじゃないか盆踊り～武道館で編」として5月27日にデジタルリリースする。

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本楽曲の初の音源化に伴い、サンプラザ中野くん（Vo）の大学の後輩でもあり、交流のある芸人の小島よしおをフィーチャーして制作。“ええじゃないか！”、“そんなの関係ねぇ！”と叫びながら、世の中の不安を祭りに変え、八丈太鼓のビートで踊り、騒ぎ、笑い飛ばしたいという想いが詰まった楽曲に仕上がっている。

また、今回のリリースは、8月11日に35年ぶりに日本武道館で行われるライブ『爆風スランプ 2026 LIVE at 日本武道館～歌え、大きな玉ねぎの下』がきっかけとなっている。なお、リリース同日の0時にはMVも公開予定だ。

＜爆風スランプ コメント＞

■サンプラザ中野くん（Vo）

四十余年前の「ええじゃないか」が蘇りました。大学そして事務所の元後輩 小島よしおくんと八丈島の太鼓のエナジーに感謝！タイトルも中身もぐつぐつのゴッタ煮感満載！この勢いで武道館にGOだよランナー！

■パッパラー河合（Gt）

🎵ええじゃないか、ええじゃないか！奇天烈ここに極まれりな感じですよ。爆風スランプは奇天烈バンドと再確認しました。踊ろう！ええじゃないか～！

■バーベQ和佐田（Ba）

2024年はラップを、そして今年は和テイストなロックで盆踊り。小島よしおさんとのコラボも妙にハマって面白い。この受け皿の広さこそ爆風スランプ。楽しんで見て聴いて踊ってね。

■ファンキー末吉（Dr）

コンテストで知り合った中野と河合を誘って最初のリハーサルの時のこと、「はてさて彼らとどんな音楽をやろう」。とりあえず私はひとつのアイデアを持って行った。GとE、たった二つのコードと「ええじゃないか」という言葉のみ。それが初期の爆風スランプの代表曲となった。初めてこのバンドのライブを見た観客はこの曲に度肝を抜かれ、そして40数年経った今、ここにこうして蘇った！！

＜小島よしお コメント＞

小学校で踊る時間があってその曲が「Runner」でした。そんな爆風スランプさんと一緒に歌えるなんて感無量ピーヤです！

（文＝リアルサウンド編集部）