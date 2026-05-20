玉森裕太が主演を務める連続ドラマ『マイ・フィクション』が、7月5日よりABCテレビ・テレビ朝日系の日10ドラマ枠で放送されることが決定した。

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本作は、ある日、事故に遭った主人公が目を覚ますと他人になりすまされ、さらに、愛する妻や同僚からも忘れ去られているという衝撃の展開から始まる、“記憶”にまつわるサスペンスラブストーリー。

不可解な状況に巻き込まれる主人公・伊川正樹役で主演を務めるのは、Kis-My-Ft2の玉森。テレビ朝日系ドラマへの出演は『NICE FLIGHT！』（テレビ朝日系）以来4年ぶりとなる。出演にあたり玉森は。「この『マイ・フィクション』という作品は、見る人によってたくさんの感じ方があると思いますし、サスペンスの要素もしっかりと含んでいるので、色んな楽しみ方で見ていただけたら嬉しいです」とコメントを寄せた。

主人公の伊川正樹（玉森裕太）は、事件件数ゼロ・連続1100日達成を誇る、平和すぎる町「森沼ネクスタウン」で暮らす平凡な男。老人ホームで介護士として働きながら、結婚6年目を迎えた愛する妻・真弓と、ペットの文鳥・ピョートルと暮らし、職場の同僚やご近所さんとの関係も良好。温かい人々に囲まれながら、平穏無事な日々を過ごしていた。そんなある日、伊川は転落事故に遭い、意識不明に。1週間後、ようやく目を覚まし急いで自宅に戻ると、なんとそこには、自分になりすまして暮らす他人の姿が。さらに、同僚やご近所さん、妻の真弓すらも彼のことを覚えていないようで……。幸せな日常から一変、不可解な状況に追いつめられる伊川。彼の身に一体何が起こったのか。やがてそこには、衝撃の真実が隠されていることが明らかになっていく。

脚本を手がけるのは、『プライベートバンカー』（テレビ朝日系）などの山岡潤平。演出は、藤子・F・不二雄SF短編ドラマ『流血鬼』『イヤなイヤなイヤな奴』（NHK BS）の有働佳史らが担当する。

玉森裕太（主演）コメント脚本を読んで、まずは楽しみだなと思いました。1回読んだだけでは理解するのが難しい内容ですが、これを理解できた時、もっと楽しめるんだろうなと思いますし、どのような映像になるのかワクワクしました。この作品を通して、愛にもさまざまな形があって、伝え方も受け取り方もそれぞれ違うというのは良いことでもある反面、難しいところでもあると思うので、人間って本当に面白いなと、壮大な思いになりました。いいものを作りたいなという気持ちにさせていただいたので、皆さんにお届けできる日が楽しみです。この『マイ・フィクション』という作品は、見る人によってたくさんの感じ方があると思いますし、サスペンスの要素もしっかりと含んでいるので、色んな楽しみ方で見ていただけたら嬉しいです。（文＝リアルサウンド編集部）