Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２の玉森裕太（３６）が、ＡＢＣテレビ制作のテレビ朝日系ドラマ「マイ・フィクション」（７月５日スタート、日曜後１０・００）に主演することが１９日、分かった。

平凡な町で平凡に暮らしていた主人公が、事故に遭って目覚めると妻や同僚ら周囲から忘れ去られていた…という展開から始まるサスペンス。自身のポジションは他人になりすまされており、激変した日常に翻弄（ほんろう）されながら「衝撃の真実」を追う。

同局の連ドラに出演するのはパイロットを演じた２０２２年の「ＮＩＣＥ ＦＬＩＧＨＴ！」以来、４年ぶり。４月クールはＴＢＳ系日曜劇場「ＧＩＦＴ」で主人公の息子役を好演しており、２クール連続での連ドラ降臨となる。

最初に脚本を読んだ時を「まずは楽しみだなと思いました。１回読んだだけでは理解するのが難しい内容ですが、これを理解できた時、もっと楽しめるんだろうなと思いますし、どのような映像になるのかワクワクしました」と回想した。

「愛は失われた記憶を超えられるのか」を問うラブストーリーでもあり「愛にもさまざまな形があって、伝え方も受け取り方もそれぞれ違うというのは良いことでもある半面、難しいところでもあると思うので、人間って本当に面白いなと、壮大な思いになりました」とコメントを寄せた。