◇セ・リーグ 広島3―1DeNA（2026年5月19日 マツダ）

広島・床田寛樹投手（31）が19日のDeNA戦（マツダ）に先発して、6回3安打無失点で2勝目を挙げた。多彩な球種を駆使する持ち味を発揮して、中盤のピンチでも要所を締めた。同戦に限れば、昨年5月25日以来、自身8試合ぶりの勝利。チームも5月初の2連勝を飾った。

床田は粘り切った。6回無失点。昨年5月25日に完封して以来のDeNA戦勝利は8試合ぶりで、驚きを隠せなかった。

「そんなに勝っていなかったんですか。いつも当たっているなぐらいしか（思っていなかった）。今年の最初から、先頭打者が出た時に点を取られがちだったので、6回でしたけど、良かったかなと思う」

初回はわずか10球で3者凡退に抑え、快調な滑り出しを切った。序盤はスライダー、カットボールなどの変化球中心の組み立てで、凡打の山を築いた。2巡目となった4回からは、直球を多めに織り交ぜ、カットボール、ツーシームも決め球に使いながら的を絞らせなかった。

ピンチは突然訪れた。2―0の5回、先頭の勝又に中越え二塁打されて、1死三塁を迎えた。「追い込むまでは前に飛ばさせて、追い込んでからは、できれば三振が取りたかった」。松尾を追い込んだもののバットに当てられ二ゴロ。プラン通りにはいかなかったが、最後は代打・ビシエドを内角カットボールで遊ゴロに仕留めた。6回も先頭の蝦名に左中間二塁打を浴びながら、後続を抑えた。

「直球のスピードが出ていない時でもツーシーム、カットボールなど、他の変化球も全部球速を落としておけばあまり変わらない」

今季、登板時に特に意識しているのが、球速帯だ。「直球が150キロぐらい出てる時は、ツーシームが140キロぐらいでいいが、直球が142、3キロしか出ない時は、130キロぐらいに落とした方が差が出るから、そっちの方がいい」。球団アナリストの意見も参考に、緩急の差を心がけている。登板ごとで、調子が異なるのは当然。それでも、軸となる直球の球速を見ながら、変化球の球速をコントロール。この夜も最速は145キロながら、相手を翻弄（ほんろう）できたのは、巧みな技術があるからだ。

チームは5月初の2連勝。新井監督からは「ランナーを出しても要所を締めて、ゲームをしっかりつくってくれた。粘り強く投げてくれた」と最大級の賛辞が贈られた。 （長谷川 凡記）