「本人に聞いたことがある…」元チームメイトが明かす中田英寿”強さの秘密”──「99％取られない」理由とは？
「強パスのイメージがあるけど、加入当初は裏に抜ける選手だった」
ベルマーレ平塚時代の中田英寿を知る“元チームメイト”の岩本輝雄はそう証言してくれた。中田のプレースタイルが変化したのは、ユベントスへの短期留学（96年のシーズンオフ）の後だった。
「これじゃダメだと思ったんでしょうね。週５でウェイトトレーニングをやって体重を増やしたり、色々とやっていましたね」
そうして強靭な身体を身につけた中田は、岩本曰く「99％取られない」ような選手になった。
「彼にボールが入ると相手のボランチが潰しに来ますが、99%取られない。当たられても上手く弾き返したりしていましたし。技術もあって身体も強いから、前を向いてしまえば何でもできる。ミドルも正確ですし、彼の場合、組織がなくても個で打開できていました」
中田が若い時、岩本は「本人に聞いたことがある」という。「相手が来るのを見てるの？」と。中田の答えは「相手の立ち足を見ている」だった。一体どういうことなのか。岩本の説明は次の通りだった。
「１対１の局面では、相手が利き足ではない足に体重を乗せたタイミングで弾き飛ばし、手を使ってその相手をボンとさらに遠ざける」
中田の強さの秘密。それは「相手の立ち足を見て吹き飛ばす」だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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ベルマーレ平塚時代の中田英寿を知る“元チームメイト”の岩本輝雄はそう証言してくれた。中田のプレースタイルが変化したのは、ユベントスへの短期留学（96年のシーズンオフ）の後だった。
「これじゃダメだと思ったんでしょうね。週５でウェイトトレーニングをやって体重を増やしたり、色々とやっていましたね」
そうして強靭な身体を身につけた中田は、岩本曰く「99％取られない」ような選手になった。
中田が若い時、岩本は「本人に聞いたことがある」という。「相手が来るのを見てるの？」と。中田の答えは「相手の立ち足を見ている」だった。一体どういうことなのか。岩本の説明は次の通りだった。
「１対１の局面では、相手が利き足ではない足に体重を乗せたタイミングで弾き飛ばし、手を使ってその相手をボンとさらに遠ざける」
中田の強さの秘密。それは「相手の立ち足を見て吹き飛ばす」だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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