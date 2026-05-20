外科医の不足が深刻になり、誰もが身近な病院で高度ながんの手術を受けることが難しくなっている。

地域の実情に応じてがんの治療体制を見直す必要がある。

厚生労働省は、がんの手術を行う病院の集約化に本格的に乗り出す。来月改定される診療報酬で、病院間の役割分担に取り組むことを加算の条件に加えるという。

例えば、食道や膵臓（すいぞう）のがん切除のような難易度の高い手術は、大学病院など中核病院で行うことにし、専門の医師もそこに集める。一方、肺がんや乳がんなど標準的とされる手術は、中堅の病院で担うことを想定している。

政府はこれまで、どこに住んでいても患者が適切ながん治療を受けられる体制の整備を目指してきたが、今の医療事情を考えれば、集約化はやむを得ない。

医師の総数は現在、３４万人を超え、過去１０年で１割以上増えたが、がん手術の主な担い手となる消化器外科医は逆に１割減った。緊急手術への対応など勤務が過酷になりがちなため、若手に敬遠される傾向が加速したためだ。

こうした状況で、様々な病院に専門人材を分散させていたら、十分な体制は維持できまい。

高度な手術の集約化は患者の安全上も望ましい。手術数が多いほど医師の技術が向上し、医療の質は高まる傾向にあるからだ。

厚労省は昨年夏、がん治療の集約化に向け、都道府県に対し具体的な協議を進めるよう求めた。だが、まだ協議の時期さえ未定というところが２８府県もある。

高難度の手術は診療報酬が高く、病院にとって重要な収入源となっている。このため病院が手術を手放そうとしないことも、協議が難航する一因のようだ。

人口減少が進み、がんの手術の需要は減っていく。病院同士で患者を奪い合うのは得策ではない。今後も地域医療を成り立たせるには、病院間でどのように役割を分担すべきか話し合ってほしい。

各病院の実績を考慮して、手術件数の多い病院を高度な手術を行う病院とし、その他は手術後の抗がん剤治療を担うなど、地域医療の関係者がデータを基に連携の仕組みを協議することが大切だ。

沖縄県ではいち早く集約化に取り組み、がんの種類によって治療の中心とする病院を決めている。こうした例も参考にしたい。

身近な病院で手術ができなくなる患者に対しては、自治体が通院のための交通費などを支援するといった対策も検討すべきだ。