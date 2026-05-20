ホルムズ海峡が封鎖され、日韓両国とも原油や石油製品の確保が急務となっている。

米国が戦力を中東に割いたことで、アジアに力の空白が生まれている状況も軽視できない。

首脳同士の頻繁な往来を、日韓が抱えている共通の課題の克服につなげていく必要がある。

高市首相が韓国・安東を訪れ、李在明大統領と会談した。日韓首脳会談の開催は１月に首相が地元の奈良に李氏を招いて以来だ。今回はその返礼として、李氏が自身の故郷の安東に首相を迎えた。

両首脳が短期間のうちに互いの故郷を訪問したことは、日韓のシャトル外交が定着したことを示すものと言えよう。

会談で両首脳は、エネルギーの調達に協力して取り組むことで一致した。会談後に発表した共同文書には、日韓のどちらかが原油や石油製品の不足に陥った場合に備え、相互に融通する体制の構築を目指す方針が盛り込まれた。

高市内閣は先月、アジア全体でエネルギーを確保する枠組みを設けることを決めた。

具体的には、政府系機関を通じてアジア各国の製油所に保険を提供して代金回収を保証することで、中東からの原油調達を支援する。それによってアジアから医療物資などの石油製品を円滑に調達できるようにする狙いがある。

将来的には、アジア全体で原油の備蓄に取り組むことも想定している。今回の日韓の共同文書には、この枠組みに韓国を含める方向で検討することが明記された。

日韓両国と東南アジア各国は様々な製品の供給網を築き、相互に依存している。石油製品についても金融面での支援を通じ、より密接な関係を築く意義は大きい。

韓国や東南アジアの石油の備蓄量は日本に比べて少ない。アジア全体での備蓄構想は地域の安定につながるだろう。

首脳会談ではまた、今月初めて次官級の外務・防衛協議を開催したことを踏まえ、日韓の防衛協力をより深めることで合意した。

ロシアと軍事協力を進める北朝鮮は、ミサイルの能力を向上させている。中国の海洋での覇権的な活動も脅威だ。

アジアの安保環境は悪化する一方だが、イランを攻撃した米国は、在日・在韓米軍の部隊や武器の一部を中東に移動させている。

日韓が防衛協力の体制を整えなければ、アジアの安全は守れまい。共同訓練を円滑に行うのと併せ、弾薬などを融通し合う協定の締結も検討課題となろう。