クマによる人身被害が増える中、環境省は１９日、全国統一的に実施するクマの個体数調査について、東北地方を中心に６月下旬に着手すると明らかにした。

実態により近い個体数を把握する狙いがあり、今年度内に県や生息地ごとの推計個体数をまとめる。調査は３〜４年かけて全国の生息地に広げていく。

クマの個体群について、従来は都道府県が調査してきたが、手法や頻度が異なり、実態を反映していないとの指摘などがあった。このため、政府は昨秋に定めたクマ被害対策パッケージなどで、統一的手法で調査を行う方針を示していた。

統一調査では、ツキノワグマの生息地域を１０キロ・メートル四方に分け、基準となる地域に個体識別用の動画撮影カメラ２５台と、静止画を撮影するカメラ８台を設置する。エサでクマを呼び寄せ、動画撮影用カメラで胸にある月の輪模様を基に個体を識別し、生息する個体数を導き出す。静止画用のカメラで通過するクマを撮影し、その頻度を算出する。

それ以外の地域では静止画カメラのみを設置し、通過頻度を基準地域と比較して生息個体数を推計する。

今年度は東北６県と新潟県の範囲にある六つの個体群を調査する。生息が確認されていない九州などを除き、２０２７年度以降、全国へ拡大する。ヒグマが生息する北海道では、体毛を採取する方法を採用する方針だ。