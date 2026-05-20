東前頭１５枚目・翔猿が東同９枚目・阿炎を突き落とし、２敗を守ってトップに並んだ。３４歳１か月（千秋楽時点）で初優勝すれば、年６場所制となった１９５８年以降で年長３位となる。単独首位だった大関・霧島は西前頭５枚目・正代にはたき込まれて２敗目。霧島、小結・若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、藤凌駕の６人が並ぶ大混戦となった。西前頭１３枚目の４１歳・玉鷲は連敗を９で止め、待望の初白星を挙げた。

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動きの良さが光った。翔猿は阿炎に突っ張られても頭を下げ続け、前に出た。いなされてバランスを崩したが、すぐに正面に向き直り、土俵際で鮮やかな突き落とし。館内の大歓声を浴び「ちょっとヒヤッとしたけど、すぐ体勢を立て直せたので良かった」と息をはいた。勝ち越しは４場所ぶり。「久しぶりだなと思っている。すごくうれしい」と、しみじみと語った。

三役経験者も、直近８場所で７度負け越しと苦しんでいた。師匠の追手風親方（元幕内・大翔山）は今場所前、部屋で稽古に励む姿を見て「とにかく体を動かしていた。焦りとか、やらないとダメだというのを感じた」と明かす。準備運動から相撲を取る稽古まで、常に汗を流し続けた。夜に自宅や部屋の上がり座敷で体幹トレーニングに取り組む姿も見られたという。

先月２４日に３４歳の誕生日を迎えた。「考えられない年齢になってきた」。近年は誕生日を迎えても、素直に喜べない気持ちもある。それでも「肌年齢はまだ１０代なんですけどね」。気持ちも、つやつやの肌も衰えは感じていない。「飛躍の年にする」と誓って臨み、持ち前の頭四つでの攻めを徹底。「しっかり集中して自分の相撲が取れている」と手応えを示した。部屋付きの北陣親方（元小結・遠藤）も「白星を積み上げてノっている。気分良く相撲を取れていると思います」と充実ぶりを証言した。

場所前には兄の元幕内・英乃海、幼なじみで同じ部屋だった元幕内・剣翔が現役を引退した。「さみしいけど、みんなの気持ちを思って頑張っている」。単独首位だった大関・霧島が敗れ、２敗で６人が並ぶ混戦となった。今場所で初優勝を果たせば旭天鵬、玉鷲に次ぐ年長３位。「変わらず、集中して一番一番頑張ります」と静かに闘志を燃やした。（林 直史）

▽２敗 霧島、若隆景、豪ノ山、琴栄峰、翔猿、藤凌駕

▽３敗 義ノ富士、朝乃山、伯ノ富士、宇良