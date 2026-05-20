玉森裕太、ABC・テレビ朝日10ドラマ『マイ・フィクション』主演 記憶に隠された真実をめぐるラブ・サスペンス
6人組グループ・Kis-My-Ft2の玉森裕太が、7月5日スタートのABC・テレビ朝日系連続ドラマ『マイ・フィクション』（毎週日曜 後10：15）に主演することが決定した。ある日突然、自分だけが忘れられた…記憶に隠された真実をめぐる予測不能なサスペンス・ラブストーリー。不可解な状況に翻弄される主人公を演じる。
【写真】アンニュイな表情をみせる玉森裕太
主人公の伊川正樹（いがわ・まさき）は、事件件数ゼロ・連続1100日達成を誇る、平和すぎる町「森沼ネクスタウン」で暮らす平凡な男。老人ホームで介護士として働きながら、結婚６年目を迎えた愛する妻・真弓（まゆみ）と、ペットの文鳥・ピョートルと、幸せな毎日を送っている。穏やかで優しい性格の伊川は、職場の同僚やご近所さんとの関係も良好。温かい人々に囲まれながら、平穏無事な日々を過ごしていた。
そんなある日、伊川は転落事故に遭い、意識不明に。1週間後、ようやく目を覚まし急いで自宅に戻ると、なんとそこには、自分になりすまして暮らす他人の姿が。さらに、同僚やご近所さん、妻の真弓すらも伊川を覚えていないようで…。
幸せな日常から一変、不可解な状況に追いつめられる伊川の身に一体何が起こったのか（!?）やがてそこには衝撃の真実が隠されていることが明らかになり…。「記憶は本当に真実なのか」を問う物語を描く。
■玉森裕太コメント
脚本を読んで、まずは楽しみだなと思いました。1回読んだだけでは理解するのが難しい内容ですが、これを理解できた時、もっと楽しめるんだろうなと思いますし、どのような映像になるのかワクワクしました。この作品を通して、愛にもさまざまな形があって、伝え方も受け取り方もそれぞれ違うというのは良いことでもある反面、難しいところでもあると思うので、人間って本当に面白いなと、壮大な思いになりました。
いいものを作りたいなという気持ちにさせていただいたので、皆さんにお届けできる日が楽しみです。 この「マイ・フィクション」という作品は、見る人によってたくさんの感じ方があると思いますし、サスペンスの要素もしっかりと含んでいるので、色んな楽しみ方で見ていただけたらうれしいです。
【写真】アンニュイな表情をみせる玉森裕太
主人公の伊川正樹（いがわ・まさき）は、事件件数ゼロ・連続1100日達成を誇る、平和すぎる町「森沼ネクスタウン」で暮らす平凡な男。老人ホームで介護士として働きながら、結婚６年目を迎えた愛する妻・真弓（まゆみ）と、ペットの文鳥・ピョートルと、幸せな毎日を送っている。穏やかで優しい性格の伊川は、職場の同僚やご近所さんとの関係も良好。温かい人々に囲まれながら、平穏無事な日々を過ごしていた。
幸せな日常から一変、不可解な状況に追いつめられる伊川の身に一体何が起こったのか（!?）やがてそこには衝撃の真実が隠されていることが明らかになり…。「記憶は本当に真実なのか」を問う物語を描く。
■玉森裕太コメント
脚本を読んで、まずは楽しみだなと思いました。1回読んだだけでは理解するのが難しい内容ですが、これを理解できた時、もっと楽しめるんだろうなと思いますし、どのような映像になるのかワクワクしました。この作品を通して、愛にもさまざまな形があって、伝え方も受け取り方もそれぞれ違うというのは良いことでもある反面、難しいところでもあると思うので、人間って本当に面白いなと、壮大な思いになりました。
いいものを作りたいなという気持ちにさせていただいたので、皆さんにお届けできる日が楽しみです。 この「マイ・フィクション」という作品は、見る人によってたくさんの感じ方があると思いますし、サスペンスの要素もしっかりと含んでいるので、色んな楽しみ方で見ていただけたらうれしいです。