ボートレースびわこのG2「第70回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯」が開幕する。注目は12Rびわこドリームだ。

吉田は評判のいいエンジンで前検の動きも水準以上はあった。あとはインコースの利を生かせば先マイする公算は大。まずはスタートに集中していく。前回覇者の岩瀬は早くも目につく動きだった。カドから湯川の攻めを使うか、自力で行くか、自在に対応していく。坪井は冷静に回して好位キープへ。湯川は果敢な攻めで持ち味を出したい。

＜1＞吉田拡郎 バイオが久々なので、体感はよく分からなかったです。足合わせでは湯川さんに少しやられたけど、そんなに変わらなかったし、いいんだろうなという感じはあります。

＜2＞坪井康晴 もらったまま行きました。ペラが片面ずつ（形が）違いました。正直分からなかったですね。乗りながらいい所を探して、バランスを取りたい。

＜3＞湯川浩司 ペラは叩いていって、重かったので元に戻していきます。下がってはなかったです。前検としてはまずは一安心かな。

＜4＞岩瀬裕亮 数値が気になったので、ギアだけちょっとやりました。前検としてはまずまずかな。下がらなかったし。違和感もなかったです。

＜5＞藤原啓史朗 前回の吉川君があまり良くなかったみたいなのでペラは大幅にやりました。チルト0.5にして乗った分かもしれないけど、ちょっと伸びている感じはありました。

＜6＞沢田尚也 ゴールデンウイークの時の方が良かったです。ペラは少し叩きました。下がることはなくて悪くはないですけど、何か物足りないです。