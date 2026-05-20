インスタグラムで発表

バスケットボール男子のB1・滋賀レイクスでプレーする常田耕平と、女子Wリーグ・デンソーアイリスの木村亜美が18日、インスタグラムで共同投稿して結婚することを発表した。現役トップ選手同士の大ニュースに、ファンから祝福が殺到した。

2人は「いつも応援してくださる皆さまへ この度、私たちは結婚する運びとなりました。 これからも夫婦共々、応援よろしくお願いいたします！」とし、幸せそうな2ショットを公開した。

木村はWリーグでは「木村亜美」でプレーするが、パスポート表記に合わせる必要がある国際大会は「常田亜美」としてプレーするという。木村は「『木村』の私も、『常田』になった私も、変わらず応援していただけたら嬉しいです」とつづっている。

バスケットボール界に舞い込んだ幸せニュースに、ファンからは祝福が殺到した。

「おめでとうございます とっても素敵なお2人だこと」

「キャ〜お似合い」

「美男美女カップル誕生！」

「アスリート同士素敵です。これからもお二人ともの活躍祈ってます」

「並んでみるとお顔がとても似てますね」

「美男美女アスリート夫婦」

26歳の常田は三遠、青森を経て、2024-25年シーズンに滋賀に加入。同い年の木村は2021-22年シーズンからデンソーでキャリアを重ね、今季はチームのリーグ初優勝に貢献した。



（THE ANSWER編集部）