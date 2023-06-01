back number、「ブルーアンバー」が自身17作目の累積再生数2億回突破【オリコンランキング】
back numberの「ブルーアンバー」が、5月20日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。
【動画】back number「ブルーアンバー」ミュージックビデオ
週間再生数278万5693回を記録。累積再生数は2億137万6355回となり、2億回突破は自身通算17作目【※1】。歴代単独2位の「アーティスト別2億回再生突破作品数」記録【※2】を自己更新した。
本作は、俳優・北川景子主演のドラマ『あなたを奪ったその日から』（カンテレ・フジテレビ系／2025年4月期放送）の主題歌として起用されていた。
【※1】back numberの累積再生数2億回突破ほか作品※達成順／「水平線」「高嶺の花子さん」「クリスマスソング」「ハッピーエンド」「怪盗」「花束」「アイラブユー」「ヒロイン」「HAPPY BIRTHDAY」「オールドファッション」「ベルベットの詩」「わたがし」「新しい恋人達に」「恋」「瞬き」「黄色」
【※2】「累積再生数2億回突破作品数」記録／1位：Mrs. GREEN APPLE（21作）、2位：back number（17作）、3位：YOASOBI（14作）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月25日付：集計期間：2026年5月11日〜17日）＞
【動画】back number「ブルーアンバー」ミュージックビデオ
週間再生数278万5693回を記録。累積再生数は2億137万6355回となり、2億回突破は自身通算17作目【※1】。歴代単独2位の「アーティスト別2億回再生突破作品数」記録【※2】を自己更新した。
本作は、俳優・北川景子主演のドラマ『あなたを奪ったその日から』（カンテレ・フジテレビ系／2025年4月期放送）の主題歌として起用されていた。
【※2】「累積再生数2億回突破作品数」記録／1位：Mrs. GREEN APPLE（21作）、2位：back number（17作）、3位：YOASOBI（14作）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月25日付：集計期間：2026年5月11日〜17日）＞