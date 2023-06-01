あいみょん、「裸の心」が自身2作目の累積再生数5億回突破【オリコンランキング】
あいみょんの「裸の心」が、5月20日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で「マリーゴールド」に続く、自身通算2作目の累積再生数5億回突破作品となった。
【動画】あいみょん「裸の心」ミュージックビデオ
週間再生数92万7752回を記録。累積再生数は5億67万8564回。本作は、俳優・多部未華子主演のドラマ『私の家政夫ナギサさん』（TBS系／2020年7月期放送）の主題歌として起用されていた。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月25日付：集計期間：2026年5月11日〜17日）＞
【動画】あいみょん「裸の心」ミュージックビデオ
週間再生数92万7752回を記録。累積再生数は5億67万8564回。本作は、俳優・多部未華子主演のドラマ『私の家政夫ナギサさん』（TBS系／2020年7月期放送）の主題歌として起用されていた。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月25日付：集計期間：2026年5月11日〜17日）＞