Official髭男dism、「Subtitle」が自身2作目の累積再生数9億回突破 男性アーティスト初の記録達成【オリコンランキング】
Official髭男dismの「Subtitle」が、5月20日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で史上7作目【※】、「Pretender」に続く自身通算2作目の累積再生数9億回突破作品となった。
【動画】Official髭男dism「Subtitle」ミュージックビデオ
週間再生数173万3069回を記録。累積再生数は9億94万3522回）。「オリコン週間ストリーミング」において、2作品が累積再生数9億回を突破するのは、YOASOBIに続き史上2組目、男性アーティストでは初めて。
本作は、俳優・川口春奈、目黒蓮共演のドラマ『silent』（フジテレビ系／2022年10月期放送）の主題歌として起用されていた。「オリコン週間ストリーミングランキング」において通算24週1位を獲得した。
【※】「オリコン週間ストリーミングランキング」累積再生数9億回突破作品／1作目：YOASOBI「夜に駆ける」（2024年5月6日付）、2作目：優里「ドライフラワー」（2025年1月6日付）、3作目：YOASOBI「アイドル」（2025年2月10日付）、4作目：Official髭男dism「Pretender」（2026年2月2日付）、5作目：Mrs. GREEN APPLE「ライラック」（2026年3月9日付）、6作目：Vaundy「怪獣の花唄」（2026年3月30日付）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月25日付：集計期間：2026年5月11日〜17日）＞
【動画】Official髭男dism「Subtitle」ミュージックビデオ
週間再生数173万3069回を記録。累積再生数は9億94万3522回）。「オリコン週間ストリーミング」において、2作品が累積再生数9億回を突破するのは、YOASOBIに続き史上2組目、男性アーティストでは初めて。
【※】「オリコン週間ストリーミングランキング」累積再生数9億回突破作品／1作目：YOASOBI「夜に駆ける」（2024年5月6日付）、2作目：優里「ドライフラワー」（2025年1月6日付）、3作目：YOASOBI「アイドル」（2025年2月10日付）、4作目：Official髭男dism「Pretender」（2026年2月2日付）、5作目：Mrs. GREEN APPLE「ライラック」（2026年3月9日付）、6作目：Vaundy「怪獣の花唄」（2026年3月30日付）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月25日付：集計期間：2026年5月11日〜17日）＞