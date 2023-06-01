森崎ウィン、『SPY×FAMILY』続編に熱意たっぷり「最高な夢を与えられるように」 ロイド役で続投
ミュージカル『SPY×FAMILY 2 爆弾犬篇＆豪華客船篇』製作発表記者会見が19日、都内で行われ、ロイド役の森崎ウィンが登壇した。
【写真】新たなフォージャー家が勢ぞろい！にっこり笑顔の『SPY×FAMILY ２』キャスト陣
冒頭から、森崎は「この看板に“2”という文字が刻まれたのは、こうやって皆さんのすてきな媒体を通してたくさんの方々が『SPY×FAMILY』というミュージカルを知っていただいて、劇場へ足を運んでくださったおかげで、皆さんのおかげでこの“2”という文字をつけることができました。まず本当にうれしく思います。みなさんに感謝を伝えさせていただきたいと思います」と饒舌にあいさつ。
続けて「日本が誇る原作、日本が誇るオリジナルミュージカルが続編になるというのが本当に僕自身ワクワクしておりますし、皆さんも僕らとは違う業種だとは思うんですけれど、生きるとか大変な事があると思うんですけど、一丸となって乗り越えて、みなさんに最高な夢を与えられるように努めてまいります」と熱意たっぷりに語ると、続くダブルキャストの木内健人が「まさかこんなに饒舌にしゃべられるとは思ってなかったので、いま非常に緊張してしまったんですけど…」とつぶやき、笑いが起こる場面も。
続編に挑むにあたり「健康に毎日生きることじゃないですか、まずは。健康がなくては何も始まりませんから」とニヤリとしつつ、「お客さまをある意味裏切っていくというのもエンターテインメント。いい意味で裏切っていくというのも作品の中に盛り込めたらなっていうのも（制作陣から）伝わってきますし、僕ら俳優たちはスタッフさんたち含め大変なところも増えるのかなと思うんですけれども…」と熱く語った。
『SPY×FAMILY』は、より良き世界のため日々、諜報任務に取り組む凄腕スパイのロイドが主人公。特殊任務（ミッション）のために引き取った子ども・アーニャは超能力の持ち主、契約結婚を持ちかけた妻・ヨルは殺し屋で、ロイドは任務のために“かりそめの家族”をつくり、ミッションに挑むスパイアクションコメディー。
原作は2019年3月より漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中のコミックで、シリーズ累計発行部数は4200万部を突破している人気作品。テレビアニメ化、映画化もされており、23年3月に帝国劇場でミュージカルとして初舞台化。25年の再演の熱気も冷めやらぬ中、続編が上演される。
今作の第1幕は、本作の超重要キャラクターである犬、ボンドの登場エピソード、爆弾犬篇。第2幕は、クルーズ船プリンセス・ローレライを舞台に華やかなアクションが繰り広げられる豪華客船篇。新たな人物が登場し、2本立てでフォージャー家の冒険が展開される。
公演は、9月9日〜11日にプレビュー公演として埼玉・ウェスタ川越 ヤオコー大ホール、9月22日〜10月29日に東京・東京建物 Brillia HALL、11月7日〜22日に福岡・博多座、12月1日〜6日に兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール、12月13日〜19日に愛知・御園座、12月27日〜29日に山形・やまぎん県民ホールにて上演される。
会見にはほかに、ヨル役の唯月ふうか、真彩希帆、アーニャ役の泉谷星奈、古座野叶、真野麗花、脚本・歌詞・演出のG2氏が登壇した。
【写真】新たなフォージャー家が勢ぞろい！にっこり笑顔の『SPY×FAMILY ２』キャスト陣
冒頭から、森崎は「この看板に“2”という文字が刻まれたのは、こうやって皆さんのすてきな媒体を通してたくさんの方々が『SPY×FAMILY』というミュージカルを知っていただいて、劇場へ足を運んでくださったおかげで、皆さんのおかげでこの“2”という文字をつけることができました。まず本当にうれしく思います。みなさんに感謝を伝えさせていただきたいと思います」と饒舌にあいさつ。
続編に挑むにあたり「健康に毎日生きることじゃないですか、まずは。健康がなくては何も始まりませんから」とニヤリとしつつ、「お客さまをある意味裏切っていくというのもエンターテインメント。いい意味で裏切っていくというのも作品の中に盛り込めたらなっていうのも（制作陣から）伝わってきますし、僕ら俳優たちはスタッフさんたち含め大変なところも増えるのかなと思うんですけれども…」と熱く語った。
『SPY×FAMILY』は、より良き世界のため日々、諜報任務に取り組む凄腕スパイのロイドが主人公。特殊任務（ミッション）のために引き取った子ども・アーニャは超能力の持ち主、契約結婚を持ちかけた妻・ヨルは殺し屋で、ロイドは任務のために“かりそめの家族”をつくり、ミッションに挑むスパイアクションコメディー。
原作は2019年3月より漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中のコミックで、シリーズ累計発行部数は4200万部を突破している人気作品。テレビアニメ化、映画化もされており、23年3月に帝国劇場でミュージカルとして初舞台化。25年の再演の熱気も冷めやらぬ中、続編が上演される。
今作の第1幕は、本作の超重要キャラクターである犬、ボンドの登場エピソード、爆弾犬篇。第2幕は、クルーズ船プリンセス・ローレライを舞台に華やかなアクションが繰り広げられる豪華客船篇。新たな人物が登場し、2本立てでフォージャー家の冒険が展開される。
公演は、9月9日〜11日にプレビュー公演として埼玉・ウェスタ川越 ヤオコー大ホール、9月22日〜10月29日に東京・東京建物 Brillia HALL、11月7日〜22日に福岡・博多座、12月1日〜6日に兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール、12月13日〜19日に愛知・御園座、12月27日〜29日に山形・やまぎん県民ホールにて上演される。
会見にはほかに、ヨル役の唯月ふうか、真彩希帆、アーニャ役の泉谷星奈、古座野叶、真野麗花、脚本・歌詞・演出のG2氏が登壇した。