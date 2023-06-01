木内健人、ロイド役代演からの続投 前作初日のヨル役唯月ふうかの言葉回顧し涙「思い出すだけで泣いちゃう」
ミュージカル『SPY×FAMILY 2 爆弾犬篇＆豪華客船篇』製作発表記者会見が19日、都内で行われ、ロイド役ダブルキャストの木内健人が登壇。続投への思いを語った。
【写真】新たなフォージャー家が勢ぞろい！にっこり笑顔の『SPY×FAMILY ２』キャスト陣
冒頭のあいさつで「こうやって続編という形で同じ役を演じられるというのはかなり貴重な体験だと思います。なので、前回自分なりに一生懸命役作りをしたロイド・フォージャーをよりいっそう深められるように、これから稽古を重ねていきたいと思います」と意気込んだ木内は、前作で出演者の体調不良により急きょロイド役を務めることになったという経緯がある。
作品にちなんで“危機的な状況に陥ったエピソード”を聞かれると、木内は「触れられずにはいられないので、ちょっと言いづらいことかもしれないんですけど」と切り出し、「前回キャスティングされたのはイレギュラーな形だったので、本来の稽古スケジュールよりは少し短めな状態で本番を迎える状態だった」と振り返った。
続けて「ウィンくん（ダブルキャストの森崎ウィン）はわかると思うんですけど、ロイドさんは出ずっぱりで、セリフ量も歌の量もアクションも、なかなかプレッシャーがかかる状態で稽古にのぞんでいたんですけど、Gちゃん（G2氏）もそうですし、ウィンくんも手取り足取り教えてくれて、アーニャたちが勇気づけてくれて、キャスト・スタッフが本当に助けてくださって、サポートしてくださってなんとか初日を迎えることができて…」と回顧。
さらに「そして何より、初日のヨルさんが…本当はロイドが引っ張っていかなきゃいけないんだと思うんですけど、（唯月）ふうかちゃんが『私に任せてくれ』と袖で言ってくれて、僕は…思い出すだけでも泣いちゃうくらいなんですけど」と声を震わせ、「本当に感謝してもしきれないんですよ。このカンパニーには。今回はちょっとでも恩返しができるように頑張りたいなと思っております」と力を込めた。
『SPY×FAMILY』は、より良き世界のため日々、諜報任務に取り組む凄腕スパイのロイドが主人公。特殊任務（ミッション）のために引き取った子ども・アーニャは超能力の持ち主、契約結婚を持ちかけた妻・ヨルは殺し屋で、ロイドは任務のために“かりそめの家族”をつくり、ミッションに挑むスパイアクションコメディー。
原作は2019年3月より漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中のコミックで、シリーズ累計発行部数は4200万部を突破している人気作品。テレビアニメ化、映画化もされており、23年3月に帝国劇場でミュージカルとして初舞台化。25年の再演の熱気も冷めやらぬ中、続編が上演される。
今作の第1幕は、本作の超重要キャラクターである犬、ボンドの登場エピソード、爆弾犬篇。第2幕は、クルーズ船プリンセス・ローレライを舞台に華やかなアクションが繰り広げられる豪華客船篇。新たな人物が登場し、2本立てでフォージャー家の冒険が展開される。
公演は、9月9日〜11日にプレビュー公演として埼玉・ウェスタ川越 ヤオコー大ホール、9月22日〜10月29日に東京・東京建物 Brillia HALL、11月7日〜22日に福岡・博多座、12月1日〜6日に兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール、12月13日〜19日に愛知・御園座、12月27日〜29日に山形・やまぎん県民ホールにて上演される。
ほかにロイド役の森崎ウィン、ヨル役の唯月ふうか、真彩希帆、アーニャ役の泉谷星奈、古座野叶、真野麗花、脚本・歌詞・演出のG2氏が登壇した。
【写真】新たなフォージャー家が勢ぞろい！にっこり笑顔の『SPY×FAMILY ２』キャスト陣
冒頭のあいさつで「こうやって続編という形で同じ役を演じられるというのはかなり貴重な体験だと思います。なので、前回自分なりに一生懸命役作りをしたロイド・フォージャーをよりいっそう深められるように、これから稽古を重ねていきたいと思います」と意気込んだ木内は、前作で出演者の体調不良により急きょロイド役を務めることになったという経緯がある。
続けて「ウィンくん（ダブルキャストの森崎ウィン）はわかると思うんですけど、ロイドさんは出ずっぱりで、セリフ量も歌の量もアクションも、なかなかプレッシャーがかかる状態で稽古にのぞんでいたんですけど、Gちゃん（G2氏）もそうですし、ウィンくんも手取り足取り教えてくれて、アーニャたちが勇気づけてくれて、キャスト・スタッフが本当に助けてくださって、サポートしてくださってなんとか初日を迎えることができて…」と回顧。
さらに「そして何より、初日のヨルさんが…本当はロイドが引っ張っていかなきゃいけないんだと思うんですけど、（唯月）ふうかちゃんが『私に任せてくれ』と袖で言ってくれて、僕は…思い出すだけでも泣いちゃうくらいなんですけど」と声を震わせ、「本当に感謝してもしきれないんですよ。このカンパニーには。今回はちょっとでも恩返しができるように頑張りたいなと思っております」と力を込めた。
『SPY×FAMILY』は、より良き世界のため日々、諜報任務に取り組む凄腕スパイのロイドが主人公。特殊任務（ミッション）のために引き取った子ども・アーニャは超能力の持ち主、契約結婚を持ちかけた妻・ヨルは殺し屋で、ロイドは任務のために“かりそめの家族”をつくり、ミッションに挑むスパイアクションコメディー。
原作は2019年3月より漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中のコミックで、シリーズ累計発行部数は4200万部を突破している人気作品。テレビアニメ化、映画化もされており、23年3月に帝国劇場でミュージカルとして初舞台化。25年の再演の熱気も冷めやらぬ中、続編が上演される。
今作の第1幕は、本作の超重要キャラクターである犬、ボンドの登場エピソード、爆弾犬篇。第2幕は、クルーズ船プリンセス・ローレライを舞台に華やかなアクションが繰り広げられる豪華客船篇。新たな人物が登場し、2本立てでフォージャー家の冒険が展開される。
公演は、9月9日〜11日にプレビュー公演として埼玉・ウェスタ川越 ヤオコー大ホール、9月22日〜10月29日に東京・東京建物 Brillia HALL、11月7日〜22日に福岡・博多座、12月1日〜6日に兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール、12月13日〜19日に愛知・御園座、12月27日〜29日に山形・やまぎん県民ホールにて上演される。
ほかにロイド役の森崎ウィン、ヨル役の唯月ふうか、真彩希帆、アーニャ役の泉谷星奈、古座野叶、真野麗花、脚本・歌詞・演出のG2氏が登壇した。