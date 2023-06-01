G-DRAGON参加のaespa新曲、「ストリーミング」80位に初登場【オリコンランキング】
グルーバルグループ・aespaの「WDA（Whole Different Animal）［feat. G-DRAGON］」が、最新の5月25日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で80位に初登場した。
【動画】aespa「WDA（Whole Different Animal）［feat. G-DRAGON］」MV
5月29日に韓国発売を控える最新アルバム『LEMONADE』の収録曲で、5月11日に先行配信。G-DRAGONがフィーチャリングゲストとして、自身のラップパートの制作にも参加している。
120位には、Aぇ! groupの新曲「でこぼこライフ」が初登場。グループが初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）の主題歌で、同日付「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では初登場1位を獲得した。
なおAぇ! groupは、5月11日に自身のこれまでの全リリース楽曲と最新楽曲となる本作のデジタル配信をスタートさせた。
131位には、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』主題歌として書き下ろされたAdoの新曲「春に舞う」が初登場した。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月25日付：集計期間:2026年5月11日〜17日）＞
【動画】aespa「WDA（Whole Different Animal）［feat. G-DRAGON］」MV
5月29日に韓国発売を控える最新アルバム『LEMONADE』の収録曲で、5月11日に先行配信。G-DRAGONがフィーチャリングゲストとして、自身のラップパートの制作にも参加している。
なおAぇ! groupは、5月11日に自身のこれまでの全リリース楽曲と最新楽曲となる本作のデジタル配信をスタートさせた。
131位には、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』主題歌として書き下ろされたAdoの新曲「春に舞う」が初登場した。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月25日付：集計期間:2026年5月11日〜17日）＞