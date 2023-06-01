Aぇ! group「でこぼこライフ」、「デジタルシングル（単曲）」1位に初登場 映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』主題歌【オリコンランキング】
Aぇ! groupの「でこぼこライフ」が、20日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で1位に初登場。11日に自身のこれまでの全リリース楽曲と最新楽曲となる本作のデジタル配信をスタートさせており、自身初のデジタルシングル1位を獲得した。
【動画】Aぇ! group「でこぼこライフ」MV
初週DL数は1.2万DL（12,208DL）。
グループが初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）の主題歌。本作を表題曲とした彼らの4thシングルは6月17日に発売予定。
2位には、NCTのメンバー・YUTAの「PLAY BACK（『仮面ライダーゼッツ』主題歌）」が、初週DL数0.7万DL（7,014DL）で初登場。『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系）の“第2章”主題歌として、今年3月より放送中。
3位には、同日付「ストリーミングランキング」で1位を獲得したサカナクションの「夜の踊り子」がランクインした。2012年8月にデジタル配信された本作は、今年、インドネシアの伝統的なボートレースの船首に立って踊る少年の映像と、この曲を合わせたショート動画がミーム化したことで話題に。「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では2026年4月20日付に173位で初登場し、前週5月18日付で本作初のTOP10入り。配信開始から13年9ヶ月後の最新5月25日付で、本作最高位の3位にランクインした。
週間DL数は0.6万DL（6,138DL）で、累積DL数は1.5万DL（14,617DL）となった。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月25日付：集計期間:2026年5月11日〜17日）＞
【動画】Aぇ! group「でこぼこライフ」MV
初週DL数は1.2万DL（12,208DL）。
グループが初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）の主題歌。本作を表題曲とした彼らの4thシングルは6月17日に発売予定。
3位には、同日付「ストリーミングランキング」で1位を獲得したサカナクションの「夜の踊り子」がランクインした。2012年8月にデジタル配信された本作は、今年、インドネシアの伝統的なボートレースの船首に立って踊る少年の映像と、この曲を合わせたショート動画がミーム化したことで話題に。「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では2026年4月20日付に173位で初登場し、前週5月18日付で本作初のTOP10入り。配信開始から13年9ヶ月後の最新5月25日付で、本作最高位の3位にランクインした。
週間DL数は0.6万DL（6,138DL）で、累積DL数は1.5万DL（14,617DL）となった。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月25日付：集計期間:2026年5月11日〜17日）＞