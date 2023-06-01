サカナクション「夜の踊り子」、自身初のストリーミング1位 山口一郎が喜びのコメント【オリコンランキング】
サカナクションが、2012年8月にCDシングルとしてリリースした「夜の踊り子」が、20日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」において前週7位から順位を上げ、1位に浮上。自身初の「オリコン週間ストリーミングランキング」1位を獲得した。
【動画】サカナクション「夜の踊り子」MV
週間再生数は、5月18日付の517.7万回（5,177,408回）を超え、同作の最高週間再生数791.7万回（7,917,419回）となった。
本作は、インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で船首に立って踊る少年の映像と、この曲を合わせたショート動画がミーム化し拡散。5月4日付に本作初のTOP100入りとなる54位にランクインすると、翌5月11日付で16位と順位を上げ、前週5月18日付で7位と初のTOP10入り。サカナクションがこれまで同ランキングで記録した「怪獣」の最高位2位を超え、自身初の1位獲得となった。
再生数の上昇率をランキング化した「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」（2026年5月11日付）では先んじて1位を獲得している。
2位には、M!LK「爆裂愛してる」が週間再生数659.6万回（6,596,286回）で13週連続のTOP3入り。累積再生数は1億1403.7万回（114,036,705回）を記録している。
3位もM!LKの「好きすぎて滅！」で、週間再生数632.7万回（6,326,533回）を記録し、21週連続・通算25週目のTOP5入りとなった。累積再生数は2億964.2万回（209,642,019回）。
なお、同付「オリコン週間デジタルランキング」では、今回の「自身初のストリーミング1位獲得」のほか、以下の記録を達成した。
・デジタルシングル(単曲)ランキング 本作の最高位3位にランクイン。
→配信開始から13年9ヶ月後の最新5月25日付で本作最高位の3位にランクイン。
・『魚図鑑』がデジタルアルバムランキング2位にランクイン。
→「夜の踊り子」収録アルバムが、2018年4月9日付での初登場から2週連続で2位にランクインして以来、8年1ヶ月ぶりのTOP3入り。
■サカナクション・山口一郎、コメント
14年前に発表した楽曲が、
たくさんの方に気付いていただけたことは
ミュージシャンとして本当に嬉しいです。
これからも堅実に音楽と向き合っていきたいと思います。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月25日付：集計期間:2026年5月11日〜17日）＞
【動画】サカナクション「夜の踊り子」MV
週間再生数は、5月18日付の517.7万回（5,177,408回）を超え、同作の最高週間再生数791.7万回（7,917,419回）となった。
再生数の上昇率をランキング化した「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」（2026年5月11日付）では先んじて1位を獲得している。
2位には、M!LK「爆裂愛してる」が週間再生数659.6万回（6,596,286回）で13週連続のTOP3入り。累積再生数は1億1403.7万回（114,036,705回）を記録している。
3位もM!LKの「好きすぎて滅！」で、週間再生数632.7万回（6,326,533回）を記録し、21週連続・通算25週目のTOP5入りとなった。累積再生数は2億964.2万回（209,642,019回）。
なお、同付「オリコン週間デジタルランキング」では、今回の「自身初のストリーミング1位獲得」のほか、以下の記録を達成した。
・デジタルシングル(単曲)ランキング 本作の最高位3位にランクイン。
→配信開始から13年9ヶ月後の最新5月25日付で本作最高位の3位にランクイン。
・『魚図鑑』がデジタルアルバムランキング2位にランクイン。
→「夜の踊り子」収録アルバムが、2018年4月9日付での初登場から2週連続で2位にランクインして以来、8年1ヶ月ぶりのTOP3入り。
■サカナクション・山口一郎、コメント
14年前に発表した楽曲が、
たくさんの方に気付いていただけたことは
ミュージシャンとして本当に嬉しいです。
これからも堅実に音楽と向き合っていきたいと思います。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月25日付：集計期間:2026年5月11日〜17日）＞