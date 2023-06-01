真彩希帆、出産から1年でヨル役に挑む アクションたっぷり「コレも本人がやってるの？って言われるように」
ミュージカル『SPY×FAMILY 2 爆弾犬篇＆豪華客船篇』製作発表記者会見が19日、都内で行われ、ヨル役ダブルキャストの真彩希帆が登壇。出産から1年でアクション満載のヨル役に挑む意気込みを明かした。
【写真】新たなフォージャー家が勢ぞろい！にっこり笑顔の『SPY×FAMILY ２』キャスト陣
真彩は、宝塚歌劇団の脚本・演出家の生田大和氏と23年9月に結婚し、25年5月に第1子妊娠を公表。9月に出産を発表していた。現時点で出産から1年足らずにもかかわらず、スレンダーな肢体を強調するタイトドレスで登場。ミュージカル本番となる9月で出産からちょうど1年を迎えることになる。
新たに挑むヨル役については「アクションがあるということを聞いているので、どれだけやるかっていうことと、あとはけがをしないっていうことを第一に」と語る。「昨年出産しまして、体作りをいましている最中ですので、筋肉をいい感じにつけて、『これも本人がやってるの？』って思っていただけるくらい思い切ったものができたらいいなと思っておりますが、ふうかちゃんと相談しながらね！」と、同じくダブルキャストでヨル役を務める唯月ふうかに笑いかけた真彩。「一緒に乗り越えましょうね！」との返答に「これは難しいかもっていうのは…言うわ！」とニヤリとし、「一緒に頑張ります！」と宣言した。
『SPY×FAMILY』は、より良き世界のため日々、諜報任務に取り組む凄腕スパイのロイドが主人公。特殊任務（ミッション）のために引き取った子ども・アーニャは超能力の持ち主、契約結婚を持ちかけた妻・ヨルは殺し屋で、ロイドは任務のために“かりそめの家族”をつくり、ミッションに挑むスパイアクションコメディー。
原作は2019年3月より漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中のコミックで、シリーズ累計発行部数は4200万部を突破している人気作品。テレビアニメ化、映画化もされており、23年3月に帝国劇場でミュージカルとして初舞台化。25年の再演の熱気も冷めやらぬ中、続編が上演される。
今作の第1幕は、本作の超重要キャラクターである犬、ボンドの登場エピソード、爆弾犬篇。第2幕は、クルーズ船プリンセス・ローレライを舞台に華やかなアクションが繰り広げられる豪華客船篇。新たな人物が登場し、2本立てでフォージャー家の冒険が展開される。
公演は、9月9日〜11日にプレビュー公演として埼玉・ウェスタ川越 ヤオコー大ホール、9月22日〜10月29日に東京・東京建物 Brillia HALL、11月7日〜22日に福岡・博多座、12月1日〜6日に兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール、12月13日〜19日に愛知・御園座、12月27日〜29日に山形・やまぎん県民ホールにて上演される。
会見にはほかに、ロイド役の森崎ウィン、木内健人、アーニャ役の泉谷星奈、古座野叶、真野麗花、脚本・歌詞・演出のG2氏が登壇した。
【写真】新たなフォージャー家が勢ぞろい！にっこり笑顔の『SPY×FAMILY ２』キャスト陣
真彩は、宝塚歌劇団の脚本・演出家の生田大和氏と23年9月に結婚し、25年5月に第1子妊娠を公表。9月に出産を発表していた。現時点で出産から1年足らずにもかかわらず、スレンダーな肢体を強調するタイトドレスで登場。ミュージカル本番となる9月で出産からちょうど1年を迎えることになる。
『SPY×FAMILY』は、より良き世界のため日々、諜報任務に取り組む凄腕スパイのロイドが主人公。特殊任務（ミッション）のために引き取った子ども・アーニャは超能力の持ち主、契約結婚を持ちかけた妻・ヨルは殺し屋で、ロイドは任務のために“かりそめの家族”をつくり、ミッションに挑むスパイアクションコメディー。
原作は2019年3月より漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中のコミックで、シリーズ累計発行部数は4200万部を突破している人気作品。テレビアニメ化、映画化もされており、23年3月に帝国劇場でミュージカルとして初舞台化。25年の再演の熱気も冷めやらぬ中、続編が上演される。
今作の第1幕は、本作の超重要キャラクターである犬、ボンドの登場エピソード、爆弾犬篇。第2幕は、クルーズ船プリンセス・ローレライを舞台に華やかなアクションが繰り広げられる豪華客船篇。新たな人物が登場し、2本立てでフォージャー家の冒険が展開される。
公演は、9月9日〜11日にプレビュー公演として埼玉・ウェスタ川越 ヤオコー大ホール、9月22日〜10月29日に東京・東京建物 Brillia HALL、11月7日〜22日に福岡・博多座、12月1日〜6日に兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール、12月13日〜19日に愛知・御園座、12月27日〜29日に山形・やまぎん県民ホールにて上演される。
会見にはほかに、ロイド役の森崎ウィン、木内健人、アーニャ役の泉谷星奈、古座野叶、真野麗花、脚本・歌詞・演出のG2氏が登壇した。