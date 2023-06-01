ヨル役・唯月ふうか、美背中ざっくりドレスで登壇 演出家からのまさかの振りに赤面も
ミュージカル『SPY×FAMILY 2 爆弾犬篇＆豪華客船篇』製作発表記者会見が19日、都内で行われ、ヨル役ダブルキャストの唯月ふうかが登壇。脚本・歌詞・演出を担当するG2氏からのまさかの振りに赤面する一幕があった。
【写真】リクエストに応えて美しい背中を披露するヨル役の唯月ふうか
華やかな真っ赤なドレスで登場した唯月は、前作に引き続いてヨル役となる。「私たちはダブルキャストなので、客席から見ている機会とかも多かったので、こんなに豪華で迫力がある作品ってないんじゃないかと思うと出演している私たちもすごく大満足の作品だったんですが、今回も絶対にそうなるなって思うし、私たちもしっかりとついていきたい」と宣言。
また「個人的にはヨルさんはやっぱりアクションがとても増えるということを風の噂で、…なんなら直接聞いたので、ダブルキャストの真彩希帆さん、私はなっちゃんと呼ばせていただいてるんですけど、なっちゃんと一緒に体づくりりから頑張りたいと思います。とにかくけがなく頑張ります」と意気込んだ。
ここでG2氏が「ちょっと割り込んでいいですか？きょうはふうかちゃんが絶対にしなきゃいけないものがあります」と切り出した。唯月は「え？なに？」と戸惑いを見せたが、G2氏が「後ろ姿をみなさんに」と振られると、「あはははは！」と声を上げて笑い、背中を向けた。
正面から見ると首元までしっかりと覆われているドレスだが、そのバックスタイルはざっくりと開き、美しい背中があらわに。G2氏が「これは、次のヨルは一段と大人っぽくなりますよっていうアピールです」と紹介すると、唯月は「恥ずかしいんだけど！」と声を上げつつ、「大人っぽくすてきに演じられるように背中を出してみました！恥ずかしい…」と顔を真っ赤にして照れ笑いしていた。
『SPY×FAMILY』は、より良き世界のため日々、諜報任務に取り組む凄腕スパイのロイドが主人公。特殊任務（ミッション）のために引き取った子ども・アーニャは超能力の持ち主、契約結婚を持ちかけた妻・ヨルは殺し屋で、ロイドは任務のために“かりそめの家族”をつくり、ミッションに挑むスパイアクションコメディー。
原作は2019年3月より漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中のコミックで、シリーズ累計発行部数は4200万部を突破している人気作品。テレビアニメ化、映画化もされており、23年3月に帝国劇場でミュージカルとして初舞台化。25年の再演の熱気も冷めやらぬ中、続編が上演される。
今作の第1幕は、本作の超重要キャラクターである犬、ボンドの登場エピソード、爆弾犬篇。第2幕は、クルーズ船プリンセス・ローレライを舞台に華やかなアクションが繰り広げられる豪華客船篇。新たな人物が登場し、2本立てでフォージャー家の冒険が展開される。
公演は、9月9日〜11日にプレビュー公演として埼玉・ウェスタ川越 ヤオコー大ホール、9月22日〜10月29日に東京・東京建物 Brillia HALL、11月7日〜22日に福岡・博多座、12月1日〜6日に兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール、12月13日〜19日に愛知・御園座、12月27日〜29日に山形・やまぎん県民ホールにて上演される。
ほかにロイド役の森崎ウィン、木内健人、ヨル役の真彩希帆、アーニャ役の泉谷星奈、古座野叶、真野麗花が登壇した。
【写真】リクエストに応えて美しい背中を披露するヨル役の唯月ふうか
華やかな真っ赤なドレスで登場した唯月は、前作に引き続いてヨル役となる。「私たちはダブルキャストなので、客席から見ている機会とかも多かったので、こんなに豪華で迫力がある作品ってないんじゃないかと思うと出演している私たちもすごく大満足の作品だったんですが、今回も絶対にそうなるなって思うし、私たちもしっかりとついていきたい」と宣言。
ここでG2氏が「ちょっと割り込んでいいですか？きょうはふうかちゃんが絶対にしなきゃいけないものがあります」と切り出した。唯月は「え？なに？」と戸惑いを見せたが、G2氏が「後ろ姿をみなさんに」と振られると、「あはははは！」と声を上げて笑い、背中を向けた。
正面から見ると首元までしっかりと覆われているドレスだが、そのバックスタイルはざっくりと開き、美しい背中があらわに。G2氏が「これは、次のヨルは一段と大人っぽくなりますよっていうアピールです」と紹介すると、唯月は「恥ずかしいんだけど！」と声を上げつつ、「大人っぽくすてきに演じられるように背中を出してみました！恥ずかしい…」と顔を真っ赤にして照れ笑いしていた。
『SPY×FAMILY』は、より良き世界のため日々、諜報任務に取り組む凄腕スパイのロイドが主人公。特殊任務（ミッション）のために引き取った子ども・アーニャは超能力の持ち主、契約結婚を持ちかけた妻・ヨルは殺し屋で、ロイドは任務のために“かりそめの家族”をつくり、ミッションに挑むスパイアクションコメディー。
原作は2019年3月より漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中のコミックで、シリーズ累計発行部数は4200万部を突破している人気作品。テレビアニメ化、映画化もされており、23年3月に帝国劇場でミュージカルとして初舞台化。25年の再演の熱気も冷めやらぬ中、続編が上演される。
今作の第1幕は、本作の超重要キャラクターである犬、ボンドの登場エピソード、爆弾犬篇。第2幕は、クルーズ船プリンセス・ローレライを舞台に華やかなアクションが繰り広げられる豪華客船篇。新たな人物が登場し、2本立てでフォージャー家の冒険が展開される。
公演は、9月9日〜11日にプレビュー公演として埼玉・ウェスタ川越 ヤオコー大ホール、9月22日〜10月29日に東京・東京建物 Brillia HALL、11月7日〜22日に福岡・博多座、12月1日〜6日に兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール、12月13日〜19日に愛知・御園座、12月27日〜29日に山形・やまぎん県民ホールにて上演される。
ほかにロイド役の森崎ウィン、木内健人、ヨル役の真彩希帆、アーニャ役の泉谷星奈、古座野叶、真野麗花が登壇した。