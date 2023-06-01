Official髭男dism、「らしさ」が自身21作目の累積再生数1億回突破【オリコンランキング】
Official髭男dismの「らしさ」が、5月20日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。
【動画】Official髭男dism「らしさ」ミュージックビデオ
週間再生数148万5005回を記録。累積再生数は1億39万1137回となり、1億回突破は自身通算21作目【※1】。「アーティスト別1億回再生突破作品数」記録【※2】は、YOASOBI、米津玄師と並ぶ歴代3位タイから歴代単独3位に浮上した。
本作は、俳優・松坂桃李＆染谷将太がW主演を務めた劇場アニメ『ひゃくえむ。』（2025年9月19日公開）の主題歌として起用された。
【※1】Official髭男dismの累積再生数1億回突破ほか作品※達成順／「Pretender」「宿命」「I LOVE...」「イエスタデイ」「ノーダウト」「115万キロのフィルム」「Cry Baby」「Stand By You」「Laughter」「ミックスナッツ」「Subtitle」「Universe」「パラボラ」「TATTOO」「ホワイトノイズ」「アポトーシス」「HELLO」「Same Blue」「SOULSOUP」「ビンテージ」
【※2】「累積再生数1億回突破作品数」記録／1位：Mrs. GREEN APPLE（32作）、2位：back number（23作）、3位：Official髭男dism（21作）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月25日付：集計期間：2026年5月11日〜17日）＞
【動画】Official髭男dism「らしさ」ミュージックビデオ
週間再生数148万5005回を記録。累積再生数は1億39万1137回となり、1億回突破は自身通算21作目【※1】。「アーティスト別1億回再生突破作品数」記録【※2】は、YOASOBI、米津玄師と並ぶ歴代3位タイから歴代単独3位に浮上した。
【※1】Official髭男dismの累積再生数1億回突破ほか作品※達成順／「Pretender」「宿命」「I LOVE...」「イエスタデイ」「ノーダウト」「115万キロのフィルム」「Cry Baby」「Stand By You」「Laughter」「ミックスナッツ」「Subtitle」「Universe」「パラボラ」「TATTOO」「ホワイトノイズ」「アポトーシス」「HELLO」「Same Blue」「SOULSOUP」「ビンテージ」
【※2】「累積再生数1億回突破作品数」記録／1位：Mrs. GREEN APPLE（32作）、2位：back number（23作）、3位：Official髭男dism（21作）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月25日付：集計期間：2026年5月11日〜17日）＞