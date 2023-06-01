ミュージカル「SPY×FAMILY 2 爆弾犬篇＆豪華客船篇」が、9月9〜11日に埼玉・川越で行うプレビュー公演、9月22日〜10月29日に行う東京公演を皮切りに、全国ツアー公演を行うことが決まった。

19日、都内で行った会見で発表。会見ではロイド・フォージャー役に森崎ウィン＆木内健人、ヨル・フォージャー役に唯月ふうか＆真彩希帆と、ともにダブルキャストとなることが発表された。また、2人の娘という設定のアーニャ・フォージャー役には、泉谷星奈（いずたに・らな、8）、古座野叶（こざの・かなう、6）、真野麗花（5）という、トリプルキャストが決まり、12月29日まで続く長丁場に臨むことも発表された。

脚本、歌詞、演出を担当するG2が「最初の1次面接で10人ほどに絞られたメンバーで、3カ月ほどワークショップを重ねて、そこで、どんどん力を出して、個性を発揮できる3人。最終オーディションは、みんな通してあげたい、っていうぐらい、すごい接戦でした。その中から選ばれて、みんなの分まで頑張ってくださいね」と話すと、アーニャ役の3人は大きくうなずいた。

泉谷はオーディション合格の瞬間を振り返り「マネジャーさんが謎の袋を持っていて、中からショートケーキみたいな花束が出てきて『アーニャ、合格おめでとうございます』って言われて。『ウソ！？』『ホント？ ホント？』って言いながら泣きました」と、うれし涙があふれたことを明かした。

今回のミュージカルは「豪華客船篇」が含まれている。豪華客船で行きたいところを問われると、古座野は「家族で1回、台湾に行ったことがあって、その台湾がすっごく楽しかったから、もう1回、家族と台湾に（次は）お船で行ってみたいです」と、満面の笑みを見せながら話した。

最年少の真野は「将来の夢は女優さんです」と、迷いなく語った。続けて「私は女優が大好きなので、自分のことを『女優』って呼んでます。あと甘い物が大好きなので、ご飯屋さんもやりながら、女優をやりたい」と、かわいらしく話すと、会見場は温かい笑顔に包まれた。

ミュージカル「SPY×FAMILY 2 爆弾犬篇＆豪華客船篇」の公演スケジュールは以下の通り。

◆9月9〜11日 埼玉・ウェスタ川越 ヤオコー大ホール（プレビュー公演）

◆9月22日〜10月29日 東京・東京建物 Brillia HALL ※7月11日一般前売り券販売開始

◆11月7〜22日 福岡・博多座

◆12月1〜6日 兵庫・兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール

◆12月13〜19日 愛知・御園座

◆12月27〜29日 山形・やまぎん県民ホール