森崎ウィン（35）木内健人（36）らが19日、都内でミュージカル「SPY×FAMILY 2 爆弾犬篇＆豪華客船篇」製作発表会見に出席した。

シリーズ累計発行部数4200万部超の人気漫画のミュージカル版で、23年の初演が大人気で25年に再演。原作ファン、ミュージカルファンの要望に応える形で、続編が決まった。9月から全国ツアー公演を開催する。

主演のロイド・フォージャー役は森崎と木内のダブルキャスト。森崎は「日本が誇る原作、日本が誇るオリジナルミュージカルが、こうして続編になり、ワクワクしております」と、声を弾ませて力説した。

続編の出演は初めてという木内も「こうやって続編という形で、同じ役を演じられるというのは、かなり貴重な体験。稽古を重ねていきたい」と、万全の準備で臨むことを誓った。

物語は、凄腕スパイのロイド・フォージャー、殺し屋のヨル・フォージャー、テレパシー能力の持ち主アーニャ・フォージャーという3人が、互いの秘密を抱えたまま疑似家族として暮らすユニークな設定となっている。ロイドの妻という設定のヨル・フォージャー役もダブルキャストで、唯月ふうかと真彩希帆が務める。

前作に続いて出演する唯月は、この日は真っ赤なドレスで登場。脚本、歌詞、演出を担当するG2に「今日は、ふうかちゃんが絶対に見せなきゃいけないものがあります」と水を向けられる形で反転し、ドレスがカットされ、大胆に露出した背中を披露した。唯月は「ちょっと大人っぽく、素敵に演じられるように背中を出してみました。恥ずかしい!」と、照れ笑いを浮かべながら話した。

今作が初出演の真彩は「アクションがあるということで、私、昨年出産をしまして、体づくりをしている最中なので、筋肉をいい感じにつけて思い切ったものができたらいいなと思っています」と、やる気に満ちた表情で力説した。