きょうも為替市場はドル高が優勢となる中、ユーロドルは下値模索が続いている。一時１．１５ドル台まで下落し、４月以来の安値水準を更新。１００日線と２００日線を下放れる展開が見られており、テクニカル的にも下値警戒感が高まっている。日足終値で節目の１．１６ドルを完全に下回れば、４月安値１．１５ドルちょうど付近への下落余地が開く可能性も高まっている状況。一方、ユーロ円も下落しており、１８４円台前半まで一時下落。１００日線が１８４．４０円付近に来ており、顔合わせしている。



ユーロは軟調な動きが続いているものの、ＥＣＢの６月利上げへの期待は高まっており、本日も複数のＥＣＢ理事からその可能性について言及されている。独連銀のナーゲル総裁は「６月には何らかの措置を講じる必要があるかもしれない」と述べていた。



一部からは、景気への影響を考慮すれば、早計に利上げすべきではないとの意見も出ており、ユーロドルの下げもそれを反映している可能性も指摘されているものの、短期金融市場では９０％の確率で６月利上げを織り込んでいる。



EUR/USD 1.1609 EUR/JPY 184.44 EUR/GBP 0.8660



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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