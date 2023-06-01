ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は２９５ドル安 ナスダックは１．２％の大幅安
NY株式19日（NY時間12:10）（日本時間01:10）
ダウ平均 49390.32（-295.80 -0.60%）
ナスダック 25779.16（-311.57 -1.19%）
CME日経平均先物 60415（大証終比：-465 -0.77%）
欧州株式19日GMT16:10
英FT100 10330.55（+6.80 +0.07%）
独DAX 24400.65（+92.73 +0.38%）
仏CAC40 7981.76（-5.73 -0.07%）
米国債利回り
2年債 4.131（+0.087）
10年債 4.679（+0.092）
30年債 5.191（+0.068）
期待インフレ率 2.492（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.193（+0.045）
英 国 5.129（+0.031）
カナダ 3.735（+0.044）
豪 州 5.060（-0.054）
日 本 2.780（+0.055）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝108.80（+0.14 +0.13%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4512.50（-45.50 -1.00%）
ビットコイン（ドル）
76350.75（-504.74 -0.66%）
（円建・参考値）
1214万9695円（-80319 -0.66%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49390.32（-295.80 -0.60%）
ナスダック 25779.16（-311.57 -1.19%）
CME日経平均先物 60415（大証終比：-465 -0.77%）
欧州株式19日GMT16:10
英FT100 10330.55（+6.80 +0.07%）
独DAX 24400.65（+92.73 +0.38%）
仏CAC40 7981.76（-5.73 -0.07%）
米国債利回り
2年債 4.131（+0.087）
10年債 4.679（+0.092）
30年債 5.191（+0.068）
期待インフレ率 2.492（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.193（+0.045）
英 国 5.129（+0.031）
カナダ 3.735（+0.044）
豪 州 5.060（-0.054）
日 本 2.780（+0.055）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝108.80（+0.14 +0.13%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4512.50（-45.50 -1.00%）
ビットコイン（ドル）
76350.75（-504.74 -0.66%）
（円建・参考値）
1214万9695円（-80319 -0.66%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ