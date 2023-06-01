NY株式19日（NY時間12:10）（日本時間01:10）
ダウ平均　　　49390.32（-295.80　-0.60%）
ナスダック　　　25779.16（-311.57　-1.19%）
CME日経平均先物　60415（大証終比：-465　-0.77%）

欧州株式19日GMT16:10
英FT100　 10330.55（+6.80　+0.07%）
独DAX　 24400.65（+92.73　+0.38%）
仏CAC40　 7981.76（-5.73　-0.07%）

米国債利回り
2年債　 　4.131（+0.087）
10年債　 　4.679（+0.092）
30年債　 　5.191（+0.068）
期待インフレ率　 　2.492（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.193（+0.045）
英　国　　5.129（+0.031）
カナダ　　3.735（+0.044）
豪　州　　5.060（-0.054）
日　本　　2.780（+0.055）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝108.80（+0.14　+0.13%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4512.50（-45.50　-1.00%）

ビットコイン（ドル）
76350.75（-504.74　-0.66%）
（円建・参考値）
1214万9695円（-80319　-0.66%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ