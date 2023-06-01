NY株式19日（NY時間13:23）（日本時間02:23）
ダウ平均　　　49577.21（-108.91　-0.22%）
ナスダック　　　26043.66（-47.07　-0.18%）
CME日経平均先物　60955（大証終比：+75　+0.12%）

欧州株式19日終値
英FT100　 10330.55（+6.80　+0.07%）
独DAX　 24400.65（+92.73　+0.38%）
仏CAC40　 7981.76（-5.73　-0.07%）

米国債利回り
2年債　 　4.106（+0.062）
10年債　 　4.653（+0.066）
30年債　 　5.170（+0.047）
期待インフレ率　 　2.493（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.193（+0.045）
英　国　　5.129（+0.031）
カナダ　　3.708（+0.017）
豪　州　　5.060（-0.054）
日　本　　2.780（+0.055）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝108.62（-0.04　-0.04%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4511.80（-46.20　-1.01%）

ビットコイン（ドル）
76917.69（+62.20　+0.08%）
（円建・参考値）
1221万6837円（+9879　+0.08%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ