ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１０８ドル安 ナスダックはマイナス圏も下げ幅を縮小
NY株式19日（NY時間13:23）（日本時間02:23）
ダウ平均 49577.21（-108.91 -0.22%）
ナスダック 26043.66（-47.07 -0.18%）
CME日経平均先物 60955（大証終比：+75 +0.12%）
欧州株式19日終値
英FT100 10330.55（+6.80 +0.07%）
独DAX 24400.65（+92.73 +0.38%）
仏CAC40 7981.76（-5.73 -0.07%）
米国債利回り
2年債 4.106（+0.062）
10年債 4.653（+0.066）
30年債 5.170（+0.047）
期待インフレ率 2.493（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.193（+0.045）
英 国 5.129（+0.031）
カナダ 3.708（+0.017）
豪 州 5.060（-0.054）
日 本 2.780（+0.055）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝108.62（-0.04 -0.04%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4511.80（-46.20 -1.01%）
ビットコイン（ドル）
76917.69（+62.20 +0.08%）
（円建・参考値）
1221万6837円（+9879 +0.08%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49577.21（-108.91 -0.22%）
ナスダック 26043.66（-47.07 -0.18%）
CME日経平均先物 60955（大証終比：+75 +0.12%）
欧州株式19日終値
英FT100 10330.55（+6.80 +0.07%）
独DAX 24400.65（+92.73 +0.38%）
仏CAC40 7981.76（-5.73 -0.07%）
米国債利回り
2年債 4.106（+0.062）
10年債 4.653（+0.066）
30年債 5.170（+0.047）
期待インフレ率 2.493（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.193（+0.045）
英 国 5.129（+0.031）
カナダ 3.708（+0.017）
豪 州 5.060（-0.054）
日 本 2.780（+0.055）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝108.62（-0.04 -0.04%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4511.80（-46.20 -1.01%）
ビットコイン（ドル）
76917.69（+62.20 +0.08%）
（円建・参考値）
1221万6837円（+9879 +0.08%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ