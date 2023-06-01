日経225先物：20日2時＝40円高、6万920円
20日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比40円高の6万920円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万550.59円に対しては369.41円高。出来高は1万94枚となっている。
TOPIX先物期近は3859.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.83ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 60920 +40 10094
日経225mini 60920 +40 234003
TOPIX先物 3859.5 -2 14263
JPX日経400先物 34930 -70 515
グロース指数先物 813 +1 806
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3859.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.83ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 60920 +40 10094
日経225mini 60920 +40 234003
TOPIX先物 3859.5 -2 14263
JPX日経400先物 34930 -70 515
グロース指数先物 813 +1 806
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース