　20日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比40円高の6万920円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万550.59円に対しては369.41円高。出来高は1万94枚となっている。

　TOPIX先物期近は3859.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.83ポイント高で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 60920　　　　　 +40　　　 10094
日経225mini 　　　　　　 60920　　　　　 +40　　　234003
TOPIX先物 　　　　　　　3859.5　　　　　　-2　　　 14263
JPX日経400先物　　　　　 34930　　　　　 -70　　　　 515
グロース指数先物　　　　　 813　　　　　　+1　　　　 806
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース