韓国を訪問した高市首相は、李在明大統領と首脳会談を行い、中東情勢を踏まえてエネルギー安全保障の分野で協力を強化する方針で一致しました。日本テレビ政治部・中田早紀記者のリポートです。

韓国での一連の外交日程を終えた高市首相。首脳会談に同席した政権幹部は「両首脳の信頼関係がますます強固となっている」と振り返りました。

高市首相

「前回の奈良、そして今回の安東と、お互いの故郷においてシャトル外交を間をおかずに実施できたことで、大統領と私の友情と信頼関係が一層強まった、深まったと感じております」

会談で両首脳は、インド太平洋地域での原油の備蓄強化を含むエネルギー供給の強じん化や、原油や石油製品、LNG＝液化天然ガスなどの相互融通を含む日韓でのエネルギー安全保障の強化、という2つの柱を推進していく方針で一致しました。

日韓関係は歴史問題などめぐって一時期冷え切っていましたが、今回、親睦イベントの場に、高市首相が到着した際、市民からは歓声が上がったということで、同行していた政府関係者は「まさかここまで歓迎されるとは思わなかった、驚きだ」と話しています。両政府は今後もシャトル外交を通じて、さらなる信頼関係の発展をはかる考えです。