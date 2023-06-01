19日午後に、三重県津市の山林で火事があり、現在も延焼中です。県は自衛隊に災害派遣を要請しました。

【写真を見る】三重・津市美杉町の山林で火災…延焼中 100人態勢で夜を徹して消火活動継続 県が自衛隊に災害派遣要請

火事があったのは、津市美杉町下多気付近の山林で、19日午後3時20分ごろ、地元の消防団員から「山から煙が上がっている」などと、119番通報がありました。

消防によりますと、これまでにヘリコプターによる消火活動が行われたほか、火元への道が狭く、消防車が現場まで近づけないため、タンクを背負った隊員らが歩いて山を登り対応にあたっていますが、現在も延焼中です。

（近くに住む人は）「本当にひとごとじゃない。本当に怖いなと思います」

今後も、消防と消防団ら約100人態勢による、地上での消火活動が夜を徹して行われる予定です。火元は住宅から約2キロの場所で、今のところけが人の情報はないということです。

三重県は19日午後4時45分に自衛隊に災害派遣要請を行っていて、20日早朝からヘリコプターなどを使った本格的な消火活動が行われる見通しです。