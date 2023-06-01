【今日の献立】2026年5月20日(水)「すき焼風煮」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「すき焼風煮」 「焼きアスパラのお浸し」 「白菜のみそ汁」 の全3品。
すき焼き風煮は、甘辛の味付けでご飯がすすみます。お浸しとみそ汁を添えて。
【主菜】すき焼風煮
サッと作れるシンプルな一品。すき焼きよりも気軽に作れて、少人数の食卓におすすめ！
調理時間：15分
カロリー：682Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
木綿豆腐 1/2丁
玉ネギ 1個
シイタケ (生)4個
青ネギ 5~6本 温泉卵 2個
＜合わせだし＞
だし汁 50ml
酒 大さじ3
砂糖 大さじ3
しょうゆ 大さじ3
七味唐辛子 適量
シイタケは石づきを切り落とす。青ネギは根元を切り落とし、斜め切りにする。
2. 木綿豆腐、玉ネギ、シイタケを加え、蓋をして5分程煮る。青ネギと牛肉を戻し入れ、牛肉が温まったら器に盛る。温泉卵をのせ、七味唐辛子を振る。
【副菜】焼きアスパラのお浸し
アスパラをゆでずに焼くのがポイント。香ばしく仕上がります。
調理時間：5分
カロリー：40Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
だし汁 50ml
みりん 小さじ2
薄口しょうゆ 大さじ1
かつお節 適量
2. グリルにグリーンアスパラを入れ、表面に焼き目が付くまで焼き、＜漬けダレ＞に漬ける。器に盛り、かつお節をかける。
【スープ・汁】白菜のみそ汁
厚揚げを入れると食べ応えアップ。コクも出ます。
調理時間：10分
カロリー：166Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
ニンジン 4cm
厚揚げ 1個
だし汁 400ml
みそ 大さじ2
ネギ (刻み)大さじ2
すき焼き風煮は、甘辛の味付けでご飯がすすみます。お浸しとみそ汁を添えて。
【主菜】すき焼風煮
サッと作れるシンプルな一品。すき焼きよりも気軽に作れて、少人数の食卓におすすめ！
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：682Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）牛肉 (薄切り)300g
木綿豆腐 1/2丁
玉ネギ 1個
シイタケ (生)4個
青ネギ 5~6本 温泉卵 2個
＜合わせだし＞
だし汁 50ml
酒 大さじ3
砂糖 大さじ3
しょうゆ 大さじ3
七味唐辛子 適量
【下準備】牛肉は食べやすい大きさに切る。木綿豆腐は食べやすい大きさに切る。玉ネギは上下を切り落として皮をむき、縦半分に切り、さらに幅1cmに切る。
©Eレシピ
シイタケは石づきを切り落とす。青ネギは根元を切り落とし、斜め切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンに＜合わせだし＞の材料を入れて中火で煮たて、牛肉を入れて煮る。色が変わったらいったん取り出す。
©Eレシピ
2. 木綿豆腐、玉ネギ、シイタケを加え、蓋をして5分程煮る。青ネギと牛肉を戻し入れ、牛肉が温まったら器に盛る。温泉卵をのせ、七味唐辛子を振る。
©Eレシピ
【副菜】焼きアスパラのお浸し
アスパラをゆでずに焼くのがポイント。香ばしく仕上がります。
©Eレシピ
調理時間：5分
カロリー：40Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）グリーンアスパラ 6本 ＜漬けダレ＞
だし汁 50ml
みりん 小さじ2
薄口しょうゆ 大さじ1
かつお節 適量
【下準備】グリーンアスパラは根元のかたい部分を切り落とし、かたい皮とハカマを取り除き、長さを3等分にする。
©Eレシピ
【作り方】1. 小鍋に＜漬けダレ＞の材料を入れ、ひと煮たちさせる。
©Eレシピ
2. グリルにグリーンアスパラを入れ、表面に焼き目が付くまで焼き、＜漬けダレ＞に漬ける。器に盛り、かつお節をかける。
©Eレシピ
【スープ・汁】白菜のみそ汁
厚揚げを入れると食べ応えアップ。コクも出ます。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：166Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）白菜 1~2枚
ニンジン 4cm
厚揚げ 1個
だし汁 400ml
みそ 大さじ2
ネギ (刻み)大さじ2
【下準備】白菜は細切りにする。ニンジンは皮をむき、細切りにする。厚揚げは、熱湯をかけて油抜きをし、ひとくち大に切る。
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【作り方】1. 鍋にだし汁と白菜、ニンジン、厚揚げを入れて中火にかける。ニンジンがやわらかくなったら、みそを溶き入れてネギを加え、器に注ぐ。
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