プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「すき焼風煮」 「焼きアスパラのお浸し」 「白菜のみそ汁」 の全3品。
すき焼き風煮は、甘辛の味付けでご飯がすすみます。お浸しとみそ汁を添えて。

【主菜】すき焼風煮
サッと作れるシンプルな一品。すき焼きよりも気軽に作れて、少人数の食卓におすすめ！

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調理時間：15分
カロリー：682Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

牛肉  (薄切り)300g
木綿豆腐  1/2丁
玉ネギ  1個
シイタケ  (生)4個
青ネギ  5~6本 温泉卵  2個
＜合わせだし＞
  だし汁  50ml
  酒  大さじ3
  砂糖  大さじ3
  しょうゆ  大さじ3
七味唐辛子  適量

【下準備】

牛肉は食べやすい大きさに切る。木綿豆腐は食べやすい大きさに切る。玉ネギは上下を切り落として皮をむき、縦半分に切り、さらに幅1cmに切る。

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シイタケは石づきを切り落とす。青ネギは根元を切り落とし、斜め切りにする。

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【作り方】

1. フライパンに＜合わせだし＞の材料を入れて中火で煮たて、牛肉を入れて煮る。色が変わったらいったん取り出す。

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2. 木綿豆腐、玉ネギ、シイタケを加え、蓋をして5分程煮る。青ネギと牛肉を戻し入れ、牛肉が温まったら器に盛る。温泉卵をのせ、七味唐辛子を振る。

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【副菜】焼きアスパラのお浸し
アスパラをゆでずに焼くのがポイント。香ばしく仕上がります。

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調理時間：5分
カロリー：40Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

グリーンアスパラ  6本 ＜漬けダレ＞
  だし汁  50ml
  みりん  小さじ2
  薄口しょうゆ  大さじ1
かつお節  適量

【下準備】

グリーンアスパラは根元のかたい部分を切り落とし、かたい皮とハカマを取り除き、長さを3等分にする。

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【作り方】

1. 小鍋に＜漬けダレ＞の材料を入れ、ひと煮たちさせる。

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2. グリルにグリーンアスパラを入れ、表面に焼き目が付くまで焼き、＜漬けダレ＞に漬ける。器に盛り、かつお節をかける。

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【スープ・汁】白菜のみそ汁
厚揚げを入れると食べ応えアップ。コクも出ます。

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調理時間：10分
カロリー：166Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

白菜  1~2枚
ニンジン  4cm
厚揚げ  1個
だし汁  400ml
みそ  大さじ2
ネギ  (刻み)大さじ2

【下準備】

白菜は細切りにする。ニンジンは皮をむき、細切りにする。厚揚げは、熱湯をかけて油抜きをし、ひとくち大に切る。

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【作り方】

1. 鍋にだし汁と白菜、ニンジン、厚揚げを入れて中火にかける。ニンジンがやわらかくなったら、みそを溶き入れてネギを加え、器に注ぐ。

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