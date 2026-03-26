【ユニクロのバギーカーブ】or【GUのバレルレッグ】で悩む、、 → 自分に合う1本の「選び方」

今、SNSを中心に大きな話題を呼んでいるのが、【ユニクロ】のバギーカーブと【GU（ジーユー）】のバレルレッグの2つのジーンズ。ぱっと見のシルエットが似ているので、どちらを手に入れようか迷っているという人も多いのでは？ 今回は、そんな大人気アイテムそれぞれの魅力と、おすすめコーデをご紹介します。

ハイウエストでゆるやかなカーブが魅力

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

股上がやや深くゆるやかなカーブがつくる、ほどよいルーズ感が魅力のアイテム。コットンと再生繊維（セルロース）をブレンドした素材で、しなやかなやわらかさも魅力です。定番のネイビーやブルーのほか、ホワイトなど全5色のカラーバリエーション。サイズ展開も21から36まで13パターンもあるので、ぴったりの1本が見つかるはず。レングスは股下70cm（丈短め）と75cm（標準丈）の2つから選べます。

シアーカーディガンを合わせてこなれスタイルに

トップスにシアーカーディガンを合わせることで、ボトムスのボリュームをすっきり見せ、旬のこなれ感が漂うスタイリングに。インナーに肌馴染みの良いヌードカラーを選べば、デコルテの美しさが際立ち、抜け感がぐっとアップします。メガネやバッグ、シューズはトップスと同じ黒で統一すれば、キリッと引き締まり大人っぽい表情に。仕上げに存在感のあるアクセサリーを取り入れると、華やかな印象になります。

ダーツや切り替えの位置にこだわったシルエット

【GU】「バレルレッグジーンズ」\2,990（税込）

深すぎず浅すぎない絶妙なハイライズと、やわらかく丸みのあるシルエットが特徴。ひざ部分に入ったダーツや切り替え位置にこだわり、ルーズなシルエットなのにすっきりと見えるのがうれしいポイントです。カラーバリエーションは、ブルーやネイビーといった定番のカラーをベースにした5色展開。サイズはXSから3XLまで7パターンあるので、穿き比べてお気に入りの1本を見つけてみて。レングスは68cm（丈短め）、71～75cm（標準丈）、78cm（丈長め）の3つから選べます。

淡色でそろえて爽やかな印象に

パッと明るい印象を与えてくれるブルーのジーンズに合わせるのは、クリーンなホワイトのカーディガン。上下を淡いトーンで揃えることで、爽やかなコーデが完成します。ボトムスのボリュームを抑えるために、短め丈のトップスを選んで重心を上げるのがすっきり見せるポイント。足元に華奢なフラットシューズを合わせれば、トップスの上品さを際立たせた大人カジュアルスタイルを楽しめます。

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※こちらの記事ではユニクロ、GU、@yoahiru.w様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タナカ ナミ

アパレル企業を経て結婚・出産を機に、ファッションライターに転身。大人女性のためのファッション記事をメインにしながら、育児・ペット情報も網羅する、“ママ世代の応援ライター”として、FTNで執筆中。