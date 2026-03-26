とよす洛味堂の“すいか”が可愛すぎ♡夏限定「すいかあられ」で涼やかおやつ時間

夏になると恋しくなる“すいか”。そんな季節の風物詩を、可愛いひとくちサイズのあられで表現した『とよす洛味堂 すいかあられ』が、2026年6月1日(月)より期間限定で登場します。見た瞬間に思わず笑顔になる遊び心たっぷりのデザインと、職人技が光る本格的なおいしさを両立。季節の手土産やプチギフトにもぴったりな、夏だけの特別な創作米菓です。

見た目も楽しい夏限定あられ

『すいかあられ』は、日本の夏を象徴する“すいか”をモチーフにした季節限定の創作米菓。丸いフォルムのおかきは、まるで小さなすいかの断面のような愛らしさです。

果肉部分は海老、皮部分は青のり、種部分は黒ごまで表現されており、細かなディテールまでこだわりが詰まっています。

真っ赤なすいかを切り分けたようなパッケージデザインも印象的で、テーブルに置くだけで夏気分を盛り上げてくれそう♪

さらに、1枚ずつ個包装になっているため、職場でのお配りやちょっとしたギフトにも便利。見た目のインパクトと親しみやすさで、幅広い世代に喜ばれるアイテムです。

すいかあられ



価格：648円（税込）

内容量：31g（15枚入）

発売期間：2026年6月1日（月）～8月下旬

発売場所：全国のGMS・SM 他／公式オンラインショップ

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職人技が光る繊細なおいしさ

可愛らしい見た目だけでなく、素材や製法にも職人のこだわりが詰まっているのが『すいかあられ』の魅力です。

すいかの果肉と皮を表現するため、2色の生地を金太郎飴のように棒状に成型し、さらに丸い筒へ丁寧に入れていく工程には高い技術が必要。

焼き上げたあとも鮮やかな色味を保てるよう、焼き加減まで細かく調整されています。

使用しているのは国産もち米。海老や青のりを練り込むことで、素材の風味がしっかり感じられるサラダ味に仕上げています。

カリッと軽やかな食感と、ふっくら香ばしい味わいは、一度食べるとつい手が止まらなくなるおいしさ♡

見た目の可愛さと本格的な味わいを兼ね備えた、“大人も楽しめる遊び心”が詰まった夏のおやつです。

夏の贈り物にもおすすめ

『とよす洛味堂 すいかあられ』は、見て楽しい、食べておいしい、夏らしさ満点の限定米菓。気軽に渡せる価格感ながら、職人技が感じられる上質なおいしさで、季節のご挨拶や帰省土産にもぴったりです。

冷たいお茶と一緒に楽しめば、ほっと和む夏のおやつ時間に。可愛い見た目に心が弾む“すいか”あられで、今年の夏をもっと楽しく彩ってみてはいかがでしょうか♪