歌手の加藤ミリヤが、衝撃的な育児動画を公開し、MCの藤本美貴と横澤夏子を驚愕させた。

【映像】加藤ミリヤの”衝撃”育児動画

『夫が寝たあとに』は、3児のママである藤本美貴と横澤夏子がMCを務め、ゲストと共に“ママの本音”を語り合うトークバラエティ。5月19日の放送回では、3児のママである歌手の加藤ミリヤがゲストに登場した。

現在、6歳、5歳、0歳の3兄弟を育てる加藤。番組では貴重な「秘・育児動画」が初公開された。映像に映し出されたのは、黒いレザージャケットに身を包み、濃いメイクを施した加藤が、子供のブランコを片手で押すシュールな姿だった。

この姿を見た藤本と横澤は「どういうこと!?」「レディー・ガガの子育てみたい」と大爆笑。加藤は「仮装というかゾンビのメイクででお迎えに行こうかなと思って」と、ハロウィーンの行事に本気で取り組んだ結果であることを明かした。

保育園の先生からは「Wow」と言われて驚かれたというが、加藤は「イベントごとは本気でやりたいタイプなんです」と、ストイックなママとしての一面を披露。藤本も「子供は嬉しいよね。ここまでちゃんとハロウィンやってくれるんだもん」と、そのサービス精神に感心していた。