ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１６５ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式19日（NY時間11:09）（日本時間00:09）
ダウ平均 49520.21（-165.91 -0.33%）
ナスダック 25780.99（-309.74 -1.19%）
CME日経平均先物 60265（大証終比：-615 -1.02%）
欧州株式19日GMT15:09
英FT100 10316.72（-7.03 -0.07%）
独DAX 24455.13（+147.21 +0.61%）
仏CAC40 7973.84（-13.65 -0.17%）
米国債利回り
2年債 4.129（+0.085）
10年債 4.671（+0.084）
30年債 5.181（+0.058）
期待インフレ率 2.491（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.184（+0.036）
英 国 5.117（+0.019）
カナダ 3.735（+0.044）
豪 州 5.060（-0.054）
日 本 2.780（+0.055）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝107.88（-0.78 -0.72%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4498.40（-59.60 -1.31%）
ビットコイン（ドル）
76453.00（-402.49 -0.52%）
（円建・参考値）
1216万2143円（-64028 -0.52%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49520.21（-165.91 -0.33%）
ナスダック 25780.99（-309.74 -1.19%）
CME日経平均先物 60265（大証終比：-615 -1.02%）
欧州株式19日GMT15:09
英FT100 10316.72（-7.03 -0.07%）
独DAX 24455.13（+147.21 +0.61%）
仏CAC40 7973.84（-13.65 -0.17%）
米国債利回り
2年債 4.129（+0.085）
10年債 4.671（+0.084）
30年債 5.181（+0.058）
期待インフレ率 2.491（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.184（+0.036）
英 国 5.117（+0.019）
カナダ 3.735（+0.044）
豪 州 5.060（-0.054）
日 本 2.780（+0.055）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝107.88（-0.78 -0.72%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4498.40（-59.60 -1.31%）
ビットコイン（ドル）
76453.00（-402.49 -0.52%）
（円建・参考値）
1216万2143円（-64028 -0.52%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ