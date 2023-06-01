NY株式19日（NY時間11:09）（日本時間00:09）
ダウ平均　　　49520.21（-165.91　-0.33%）
ナスダック　　　25780.99（-309.74　-1.19%）
CME日経平均先物　60265（大証終比：-615　-1.02%）

欧州株式19日GMT15:09
英FT100　 10316.72（-7.03　-0.07%）
独DAX　 24455.13（+147.21　+0.61%）
仏CAC40　 7973.84（-13.65　-0.17%）

米国債利回り
2年債　 　4.129（+0.085）
10年債　 　4.671（+0.084）
30年債　 　5.181（+0.058）
期待インフレ率　 　2.491（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.184（+0.036）
英　国　　5.117（+0.019）
カナダ　　3.735（+0.044）
豪　州　　5.060（-0.054）
日　本　　2.780（+0.055）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝107.88（-0.78　-0.72%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4498.40（-59.60　-1.31%）

ビットコイン（ドル）
76453.00（-402.49　-0.52%）
（円建・参考値）
1216万2143円（-64028　-0.52%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ