ソシエダBがラ・リーガ2部で65年ぶり快挙!! ロス世代CB喜多壱也が主力として貢献「残留決めれました!」
ロサンゼルス五輪世代のDF喜多壱也が所属するソシエダBが16日、ラ・リーガ2部第40節でミランデスと対戦し、2-2で引き分けた。この結果、2試合を残して降格圏との勝ち点差は9に広がり、ソシエダBにとって65年ぶりの2部残留が決まった。喜多はCBの一角でフル出場し、スペインでの30試合目で歴史的快挙に導いた。
昨季のREFE1部(3部相当)で3位躍進を果たし、昇格プレーオフを経て今季から2部に参入したソシエダB。セカンドチームでは今季唯一のラ・リーガ2部参戦で、京都から期限付き移籍で加入した喜多も欠かせない戦力となった。
ソシエダはBは2021-22シーズンにも2部昇格を果たし、60年ぶりの舞台に挑んだが、わずか1年で降格。今季の残留は初昇格で9位残留を果たした1960-61シーズン以来65年ぶりの快挙となった。喜多は自身の公式インスタグラム(@kazunari_0916)を通じて「残留決めれました!」「Gracias por apoyarme siempre(いつもサポートしてくれてありがとう)」と伝えている。
Bチームの2部残留は近年、スペイン屈指の育成クラブも苦しんできた狭き門だった。かつて2010-11シーズンにはマルク・バルトラ、セルジ・ロベルト、ノリートらを擁したバルセロナBが昇格初年度から3位躍進を果たし、13-14シーズンにも元神戸のセルジ・サンペールらが3位に導いたこともあったが、そのバルセロナBでさえ14-15シーズンには降格。17-18シーズンにも再昇格したが、1年で降格し、現在は4部で戦っている。また2010年以降はビジャレアルBが2度にわたって昇格したが、いずれも2シーズン限りで降格。15-16シーズンのビルバオ・アスレティックも1年で降格していた。
ソシエダは今季、MF久保建英が所属するトップチームがコパ・デル・レイ制覇を成し遂げており、セカンドチームとアベックでの快挙。期限付き移籍で加入している喜多には現地で買取オプション行使を求める声が高まっており、来季はトップチームデビューにも期待が集まる。
昨季のREFE1部(3部相当)で3位躍進を果たし、昇格プレーオフを経て今季から2部に参入したソシエダB。セカンドチームでは今季唯一のラ・リーガ2部参戦で、京都から期限付き移籍で加入した喜多も欠かせない戦力となった。
Bチームの2部残留は近年、スペイン屈指の育成クラブも苦しんできた狭き門だった。かつて2010-11シーズンにはマルク・バルトラ、セルジ・ロベルト、ノリートらを擁したバルセロナBが昇格初年度から3位躍進を果たし、13-14シーズンにも元神戸のセルジ・サンペールらが3位に導いたこともあったが、そのバルセロナBでさえ14-15シーズンには降格。17-18シーズンにも再昇格したが、1年で降格し、現在は4部で戦っている。また2010年以降はビジャレアルBが2度にわたって昇格したが、いずれも2シーズン限りで降格。15-16シーズンのビルバオ・アスレティックも1年で降格していた。
ソシエダは今季、MF久保建英が所属するトップチームがコパ・デル・レイ制覇を成し遂げており、セカンドチームとアベックでの快挙。期限付き移籍で加入している喜多には現地で買取オプション行使を求める声が高まっており、来季はトップチームデビューにも期待が集まる。