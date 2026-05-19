カタールW杯の運営に再脚光…FIFA会長が絶賛「常に感銘を受けている」北中米W杯に人材派遣へ
2022年カタールW杯の大会組織委員会(『提供と遺産の最高委員会』)は今年夏にアメリカ、カナダ、メキシコで行われる北中米W杯に向け、大会運営における中心的な役割を果たした専門家チームを現地派遣すると発表した。同委員会と国際サッカー連盟(FIFA)が覚書を交わした。
同委員会はカタールW杯の他、21年と25年のFIFAアラブカップ、25年のU-17ワールドカップなど数々の国際大会の運営を担当。今回のプログラムでは北中米W杯開催地での大会運営に関わるだけでなく、人的リソースの準備、ファンエンゲージメントの拡大、技術革新などさまざまな分野で知見を活かすという。
小さな国土で大会を開催したカタールW杯の運営に再び脚光が当たった形。FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は「このプロジェクトに関わる全員の献身、技能、情熱は本当に素晴らしいものだ。我々がカタールが長年にわたって世界水準のイベント開催を通じて築いてきた専門性を目の当たりにしてきた。スポーツ施設、ホテル、空港、交通網、そして人的スキルに至るまで、そのレベルは非常に高いものだ」と称えた。
さらに同会長は「カタールは2022年に素晴らしいW杯を実現しただけでなく、その後も48チーム制として初めて開催されたU-17W杯を含む数々の主要大会を開催してきた。FIFAアラブカップも大成功を収めた。私はこの場所での大会運営の円滑さにいつも感銘を受けている」と称賛。「サッカーは世界を一つにし、世界中の何百万人もの人々に忘れられない体験を提供している。それは素晴らしい才能を持つ人々による驚異的な仕事のおかげだ」と感謝を伝えている。
同委員会はカタールW杯の他、21年と25年のFIFAアラブカップ、25年のU-17ワールドカップなど数々の国際大会の運営を担当。今回のプログラムでは北中米W杯開催地での大会運営に関わるだけでなく、人的リソースの準備、ファンエンゲージメントの拡大、技術革新などさまざまな分野で知見を活かすという。
さらに同会長は「カタールは2022年に素晴らしいW杯を実現しただけでなく、その後も48チーム制として初めて開催されたU-17W杯を含む数々の主要大会を開催してきた。FIFAアラブカップも大成功を収めた。私はこの場所での大会運営の円滑さにいつも感銘を受けている」と称賛。「サッカーは世界を一つにし、世界中の何百万人もの人々に忘れられない体験を提供している。それは素晴らしい才能を持つ人々による驚異的な仕事のおかげだ」と感謝を伝えている。