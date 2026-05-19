俳優・堤真一主演のTBS系日曜劇場「GIFT」の6話が17日に放送され、前半を折り返し“第2章”が開幕した。同枠での堤の主演はおよそ27年ぶりとなり、放送前から話題となっていたが、期待とは裏腹に低迷しているようだ。

4月12日放送の第1話は、平均世帯視聴率が9.4％（ビデオリサーチ調べ、関東地区。以下同）と、1桁でのスタートを切った。ところが、第2話は8.7％、第3話は8.5％と下落が止まらず、第6話は7.3%を記録。17日のニュースサイト「SmartFLASH」(光文社)では、「視聴率が危険水域」と一刀両断し、「世帯では二桁視聴率をキープすることが多かったこれまでの日曜劇場作品と比べると、『悪い意味でめずらしい』」との酷評を頂戴する始末。

車いすラグビーの世界を舞台にした同ドラマは、堤演じる天才宇宙物理学者・伍鉄文人が、ひょんなことがきっかけで車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」のサブコーチになり、日本一に導いていくという物語。女優・山口智子をはじめとする豪華キャストが作品に花華を添え、視聴者からも好評だという。だが、思ったような数字に反映されない。

その理由として、同サイトは「そもそも車いすラグビーという題材自体が視聴者の琴線に触れにくいという根本的な原因がありそうだが、主役級俳優の “大渋滞” も一因」と私見を述べている。ドラマでは、主人公の堤のほか、俳優・山田裕貴や有村架純が主要キャラを演じており、旬な俳優・本田響矢もキーパーソンを演じている。さらに山口が主人公の元妻役を演じ、「ドラマ主演経験者が多い豪華な布陣となっている」と伝え、山口が演じているのは車いすラグビーに直接は関係のないキャラということもあり、「競技の掘り下げや選手の掘り下げが甘くなってしまっている感が否めない」と指摘している。

同枠は人気枠

同枠といえば、これまで豪華な出演者と重厚なシナリオで、高視聴率をたたき出してきた。同ドラマの不調が局内で来期の同枠にかける思いが強いゆえ、気をもむ材料となっているのも無理はない。なぜなら、7月からは今年のテレビ界でいちばんの目玉ともいうべき「VIVANT」の続編が異例の2クールで放送される。そのため、「GIFT」に対しての評価や功績が懸念されるわけにはいかないといったところだろう。

そんな思いとはあべこべにネット上では、「普通のドラマとして見ると決して悪いできでもないが、やはり日曜劇場となると期待値が違うのでキツイ。とくにスポ根ベースの物語だったら視聴者をのめり込ませるようにしてほしい」「登場人物が多いと話は膨らみやすいけど、薄くもなりやすい。人と人のつながり、きずなを描こうとしてるはずなのだが、登場人物の背景が増えていて一人一人への感情移入のしにくさもあるのかもしれない」「後付けしたみたいな親子パートに少し違和感を抱く。最後まで見るけど、ここから盛り上がることはなさそう」といった厳しい声が散見される。

その一方で、先月28日の同サイトは「今回のテーマは、車いすラグビーという、なじみの薄い競技でもあり、イメージしにくい宇宙物理学者が主人公で、ある意味“挑戦作”でもあります。後半になるにつれ、競技への関心も高まり、またチームメンバーの過去などが明らかになっていくでしょう。展開次第では“V字回復”もあり得るかも」とも分析している。